gen Atlas è il titolo ufficiale del nuovo gioco di Fumito Ueda, ecco il trailer

L'esplorazione sarà uno degli elementi centrali dell'esperienza : dovremo scoprire i segreti di questo luogo enigmatico, attraversando scenari monumentali che richiamano immediatamente l'estetica e il senso di meraviglia che hanno reso celebri le opere precedenti di Ueda.

"Senza sapere perché, ti risvegli su di un pianeta abbandonato ", si legge nel documento. "Davanti a te si estende un vasto mondo silenzioso. Strutture colossali si ergono su pianure infinite, impianti deserti e un mare in continuo mutamento. I resti di un grandioso progetto sono disseminati sulla superficie del pianeta."

Nel comunicato ufficiale pubblicato da GenDesign, lo studio fondatoda Ueda dopo l'addio a Sony, emergono i primi dettagli sull'ambientazione e sull'atmosfera che caratterizzeranno questa interessante e affascinante avventura.

Il nuovo gioco diretto da Fumito Ueda si chiama gen Atlas : è stato annunciato durante il Summer Game Fest attraverso un primo, spettacolare trailer che si focalizza ancora di più sugli elementi "robotici" e sui combattimenti dell'ex Project: Robot.

Robot giganti!

"Mentre ti addentri sempre più in questo strano mondo, un robot colossale ti attende", continua il comunicato. "Il suo immenso potere apre la strada verso luoghi un tempo irraggiungibili, trasformando la tua percezione del mondo."

"Attraverso un'infinita distesa di tempo, i resti di quelle costruzioni dimenticate iniziano ancora una volta a muoversi...", e nel trailer è chiaro che ciò non significa nulla di buono per il nostro personaggio, che dovrà combattere sia in prima persona che a bordo del robot durante la campagna.

"Con gen Atlas speriamo di offrire un'esperienza capace di ispirare momenti di silenziosa meraviglia e scoperta", ha spiegato Fumito Ueda, senza però aggiungere una data di uscita ufficiale: sappiamo solo che il gioco è prodotto da Epic Games e che uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X|S.