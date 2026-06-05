Haex è un gioco horror e sci-fi da veterani di The Division e Little Nightmares

Durante la Summer Game Fest 2026, è stato mostrato un nuovo gioco: Haex, un titolo che fonde l'horror, lo sparatutto e lo sci-fi. È stato pubblicato un nuovo trailer il quale svela che il periodo di uscita è il 2027 su PC (Steam).
Vediamo tutto quello che sappiamo.
Il trailer di Haex
Lo studio di sviluppo è Dead Astronauts, un team formato da ex sviluppatori di The Division e Little Nightmares.
Il trailer ci mostra un gioco in prima persona, con cooperativa per un massimo di quattro giocatori, che ci chiede di affrontare strane creature aliene all'interno di ambienti naturali e strane strutture. Si tratta di un gioco procedurale che probabilmente mira a proporci nuove sfide a ogni nuova partita. [embed yt=Resident Evil Veronica annunciato alla Summer Game Fest] Secondo la descrizione ufficiale, troveremo "un cubo senziente" che permetterà di raccogliere risorse e scansionare l'ambiente circostante. Potenziandolo possiamo ottenere potenti abilità aliene, scoprendo nuove tecniche per esplorare il mondo con mosse come lo scatto e il doppio salto.
Potremo ampliare l'ambiente trovando semi alieni che daranno accesso a nuove risorse, ma così facendo attireremo anche nuove minacce.
Diteci, cosa ne pensate di Haex?
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