Blood Message è tornato a mostrarsi con un trailer sulla storia alla Summer Game Fest

Durante la Summer Game Fest è tornato a mostrarsi anche Blood Message, l'ambizioso action adventure ad ambientazione storica cinese da parte di NetEase, con un nuovo trailer che ha mostrato qualcosa della storia e dei personaggi del gioco.
Annunciato proprio un anno fa, Blood Message è un action adventure tripla A in Unreal Engine 5 da parte di NetEase e si presenta come la nuova produzione di grosso calibro da parte del colossale publisher cinese, un titolo su cui la compagnia sta puntando particolarmente e che sembra davvero promettente.
In effetti, era stato riferito già il fatto che il gioco sarebbe stato presente alla Summer Game Fest, e così è stato: Blood Message è tornato a farsi vedere in questa occasione con un nuovo video.
Una storia epica
Blood Message presenta una storia epica all'insegna della lealtà e della sopravvivenza, in cui i giocatori si uniscono alla rivolta di Dunhuang, assumendo il controllo di un messaggero senza nome e del suo giovane figlio in una avvincente avventura d'azione in terza persona.
"Intrappolati nel fuoco incrociato di una rivolta e spinti dalla lealtà sia verso la famiglia che verso la patria, i giocatori intraprenderanno un pericoloso viaggio verso est per consegnare un messaggio che decide il destino della loro patria devastata dalla guerra".
Blood Message è un action adventure single player in terza persona ambientato durante gli ultimi anni della dinastia Tang, in cui ci troviamo a vivere una pericolosa odissea di 3.000 li (circa 1.000 miglia) per tornare a Chang'an, il cuore dell'Impero Tang.
Il gioco potrà essere provato per la prima volta nel corso della Summer Game Fest, dunque potremo presto ottenere ulteriori informazioni al riguardo, mentre non c'è ancora una data di uscita precisa né piattaforme di riferimento per il gioco.
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