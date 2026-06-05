Blood Message è tornato a mostrarsi con un trailer sulla storia alla Summer Game Fest

Durante la Summer Game Fest è tornato a mostrarsi anche Blood Message, l'ambizioso action adventure ad ambientazione storica cinese da parte di NetEase, con un nuovo trailer che ha mostrato qualcosa della storia e dei personaggi del gioco.

Annunciato proprio un anno fa, Blood Message è un action adventure tripla A in Unreal Engine 5 da parte di NetEase e si presenta come la nuova produzione di grosso calibro da parte del colossale publisher cinese, un titolo su cui la compagnia sta puntando particolarmente e che sembra davvero promettente.

In effetti, era stato riferito già il fatto che il gioco sarebbe stato presente alla Summer Game Fest, e così è stato: Blood Message è tornato a farsi vedere in questa occasione con un nuovo video.