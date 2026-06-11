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L’action adventure Blood Message è protagonista di un lungo video gameplay

Blood Message torna a mostrarsi con un lungo gameplay di 19 minuti che mette in risalto il suo mix di azione viscerale, stealth e spettacolarità cinematografica, offrendo un nuovo sguardo sull'ambizioso progetto di Thunder Fire Studio.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   11/06/2026
Blood Message
Blood Message
Blood Message
News Video Immagini

Dopo essere stato tra i protagonisti del recente Summer Game Fest, Blood Message torna a mostrarsi con un video gameplay esteso della durata di 19 minuti, pensato per offrire un assaggio ancora più corposo dell'ambizioso action adventure tripla A sviluppato da Thunder Fire Studio e pubblicato da NetEase.

Nel punto della storia mostrato nel filmato, il protagonista è in fuga: sta cercando di sfuggire all'accerchiamento delle forze nemiche mentre, nella sua città natale, si stanno verificando eventi drammatici. Il suo unico obiettivo è tornare a casa, ritrovare il figlio e scappare con lui.

Combattimenti e stealth

La sequenza è ambientata a Shazhou City, una delle aree principali del gioco, e punta a mettere in evidenza "l'approccio viscerale e realistico al combattimento". Il sistema unisce attacchi leggeri e pesanti, schivate, parate, contrattacchi ed esecuzioni in un flusso d'azione fluido e brutale, arricchito da meccaniche stealth che permettono di superare o eliminare i nemici senza farsi notare.

Blood Message è tornato a mostrarsi con un trailer sulla storia alla Summer Game Fest Blood Message è tornato a mostrarsi con un trailer sulla storia alla Summer Game Fest

La demo include anche una sequenza di inseguimento particolarmente intensa, pensata per mettere in risalto la natura narrativa dell'esperienza e la forte impronta cinematografica della messa in scena.

Blood Message è attualmente in sviluppo, ma non ha ancora una data di uscita, neppure indicativa, né sono state specificate per il momento le piattaforme di riferimento.

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