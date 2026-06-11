L’action adventure Blood Message è protagonista di un lungo video gameplay

Nel punto della storia mostrato nel filmato, il protagonista è in fuga: sta cercando di sfuggire all'accerchiamento delle forze nemiche mentre, nella sua città natale, si stanno verificando eventi drammatici. Il suo unico obiettivo è tornare a casa, ritrovare il figlio e scappare con lui .

Combattimenti e stealth

La sequenza è ambientata a Shazhou City, una delle aree principali del gioco, e punta a mettere in evidenza "l'approccio viscerale e realistico al combattimento". Il sistema unisce attacchi leggeri e pesanti, schivate, parate, contrattacchi ed esecuzioni in un flusso d'azione fluido e brutale, arricchito da meccaniche stealth che permettono di superare o eliminare i nemici senza farsi notare.

La demo include anche una sequenza di inseguimento particolarmente intensa, pensata per mettere in risalto la natura narrativa dell'esperienza e la forte impronta cinematografica della messa in scena.

Blood Message è attualmente in sviluppo, ma non ha ancora una data di uscita, neppure indicativa, né sono state specificate per il momento le piattaforme di riferimento.