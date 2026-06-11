Wonderful Neoran Valley, Cydonia parla dello sviluppo e delle ispirazioni del monster collector per PC e console

Annunciato a fine febbraio insieme all'apertura di una campagna Kickstarter da record (oltre 300.000 euro raccolti in appena dieci minuti, cifra che oggi ha superato i 918.000 euro), Wonderful Neoran Valley è un GDR monster collector ambientato in un mondo fantasy colpito da un misterioso fenomeno. Queste anomalie distorcono l'ambiente e rendono alcune creature, i Neoran, estremamente aggressive. Il giocatore deve esplorare la regione, indagare sull'origine del disturbo e reclutare alleati per formare una squadra capace di affrontare sfide sempre più impegnative.

Ispirazione e come il pubblico sta influenzando lo sviluppo

Cydonia spiega che la scelta del crowdfunding è stata naturale, perché l'intenzione era quella di coinvolgere il pubblico fin dalle fasi iniziali.

"Crediamo che questo progetto debba essere interamente plasmato dall'unione della nostra visione e di quella suggerita dal pubblico, che mi accompagna da undici anni come content creator", ha detto.

"È giusto che, quando ci sono altri interlocutori o partner, anche la loro visione entri nel prodotto, ma nel nostro caso questa cosa non era negoziabile. Sapevamo, o almeno speravamo, che la community avrebbe sostenuto l'idea, qualora fossimo riusciti a delinearne bene i contorni. È successo, e con un'intensità che neanche noi potevamo immaginare."

Cydonia riconosce che il suo contributo non è solo creativo, ma anche identitario: "Il vantaggio più grande è la community che mi porto dietro come content creator: è composta da tanti cerchi diversi, ognuno con gusti e obiettivi propri. Come Nara abbiamo cercato il punto in cui questi cerchi si intersecano, e Wonderful Neoran Valley è la freccetta lanciata esattamente su quel punto."

Successivamente Cydonia ha spiegato che il coinvolgimento del pubblico è concreto: grazie a Kickstarter, circa 1.900 persone partecipano come alpha e beta tester, contribuendo allo sviluppo e al testing del gioco. Nel frattempo, il team è entrato nella piena fase di produzione e oggi conta 15 persone attive.

Parlando delle influenze, Cydonia spiega che sono numerose e dichiarate. La componente horror si ispira al filone cute horror indie, con riferimenti a Doki Doki Literature Club. Sul fronte monster collector, un ruolo importante lo gioca Shin Megami Tensei, mentre una parte roguelite, ancora da svelare, prende ispirazione da titoli come Balatro, di cui Cydonia è un grande appassionato.

Quando scopriremo di più su Wonderful Neoran Valley? Come anticipato dallo stesso Cydonia anche durante una recente puntata di Doppio Salto che lo ha visto ospite, entro la fine dell'anno arriveranno novità importanti sul progetto, attualmente in sviluppo per PC, PS5 e Nintendo Switch 2.