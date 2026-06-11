I vincitori degli Italian Video Game Awards 2026: The Lonesome Guild trionfa come Best Italian Game

Si è appena conclusa l'edizione 2026 degli Italian Video Game Awards, l'evento organizzato da IIDEA per celebrare l'eccellenza dello sviluppo videoludico italiano. Qui sotto trovate tutti i vincitori delle varie categorie premiate durante la serata.
Durante la cerimonia - condotta dai nostri Pierpaolo Greco e Giordana Moroni - The Lonesome Guild del team torinese Tiny Bull Studios ha conquistato il riconoscimento più prestigioso, il Best Italian Game, grazie a un'avventura capace di distinguersi per atmosfera, direzione artistica e qualità complessiva. Il titolo ha ottenuto anche il Community Spotlight Award, confermando il forte sostegno da parte della community.
Ottimi risultati anche per Bye Sweet Carole, presente in cinque delle sei categorie in gara e vincitore di due premi particolarmente significativi: Outstanding Art e Outstanding Audio, a testimonianza dell'impatto estetico e sonoro del progetto firmato Little Sewing Machine.
Tutti i vincitori e le nomination
BEST ITALIAN GAME
- Bye Sweet Carole - Little Sewing Machine
- Dino Path Trail - Void Pointer
- HORSES - Andrea Lucco Borlera / Santa Ragione
- Simon the Sorcerer Origins - Smallthing Studios
- The Lonesome Guild - Tiny Bull Studios
BEST ITALIAN DEBUT GAME
- Bye Sweet Carole - Little Sewing Machine
- Dino Path Trail - Void Pointer
- Loan Shark - Studio Ortica
- Necrologium - Bob's Cult Studio
- The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles - Fix-a-Bug
OUTSTANDING ART
- Bye Sweet Carole - Little Sewing Machine - Vincitore
- Steel Seed - Storm in a Teacup
- The Lonesome Guild - Tiny Bull Studios
OUTSTANDING EXPERIENCE
- HORSES - Andrea Lucco Borlera / Santa Ragione
- The Bench - Voxel Studios
- The Lonesome Guild - Tiny Bull Studios
OUTSTANDING AUDIO
- Bye Sweet Carole - Little Sewing Machine
- Steel Seed - Storm in a Teacup
- The Lonesome Guild - Tiny Bull Studios
COMMUNITY SPOTLIGHT AWARD
- Bye Sweet Carole - Little Sewing Machine
- HORSES - Andrea Lucco Borlera / Santa Ragione
- Simon the Sorcerer Origins - Smallthing Studios
- Star Overdrive - Caracal Games
- The Lonesome Guild - Tiny Bull Studios
The Lonesome Guild, il vincitore del premio Best Italian Game, è un action GDR che mette al centro una storia di amicizia, speranza e forza in un mondo segnato dall'isolamento. Il giocatore interpreta Ghost, uno spirito enigmatico e privo di ricordi, che vaga attraverso una terra devastata da una nebbia oscura e corruttiva, capace di contaminare ogni cosa.
Nel corso dell'avventura sarà essenziale riunire una squadra composta da sei compagni, ognuno con abilità e vicende personali ben definite, per affrontare insieme le minacce che infestano il mondo e riportare un barlume di luce in una realtà ormai allo sbando. Le relazioni tra i membri del gruppo avranno un ruolo determinante: rafforzare i legami con gli alleati permetterà di sbloccare potenti combo e vivere momenti significativi, magari condivisi davanti al calore di un falò.
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