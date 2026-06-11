I vincitori degli Italian Video Game Awards 2026: The Lonesome Guild trionfa come Best Italian Game

Ottimi risultati anche per Bye Sweet Carole , presente in cinque delle sei categorie in gara e vincitore di due premi particolarmente significativi: Outstanding Art e Outstanding Audio , a testimonianza dell'impatto estetico e sonoro del progetto firmato Little Sewing Machine.

Durante la cerimonia - condotta dai nostri Pierpaolo Greco e Giordana Moroni - The Lonesome Guild del team torinese Tiny Bull Studios ha conquistato il riconoscimento più prestigioso, il Best Italian Game , grazie a un'avventura capace di distinguersi per atmosfera, direzione artistica e qualità complessiva. Il titolo ha ottenuto anche il Community Spotlight Award , confermando il forte sostegno da parte della community.

Tutti i vincitori e le nomination

BEST ITALIAN GAME

Bye Sweet Carole - Little Sewing Machine

Dino Path Trail - Void Pointer

HORSES - Andrea Lucco Borlera / Santa Ragione

Simon the Sorcerer Origins - Smallthing Studios

The Lonesome Guild - Tiny Bull Studios

BEST ITALIAN DEBUT GAME

Bye Sweet Carole - Little Sewing Machine

Dino Path Trail - Void Pointer

Loan Shark - Studio Ortica

Necrologium - Bob's Cult Studio

The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles - Fix-a-Bug

OUTSTANDING ART

Bye Sweet Carole - Little Sewing Machine - Vincitore

Steel Seed - Storm in a Teacup

The Lonesome Guild - Tiny Bull Studios

OUTSTANDING EXPERIENCE

HORSES - Andrea Lucco Borlera / Santa Ragione

The Bench - Voxel Studios

The Lonesome Guild - Tiny Bull Studios

OUTSTANDING AUDIO

Bye Sweet Carole - Little Sewing Machine

Steel Seed - Storm in a Teacup

The Lonesome Guild - Tiny Bull Studios

COMMUNITY SPOTLIGHT AWARD

Bye Sweet Carole - Little Sewing Machine

HORSES - Andrea Lucco Borlera / Santa Ragione

Simon the Sorcerer Origins - Smallthing Studios

Star Overdrive - Caracal Games

The Lonesome Guild - Tiny Bull Studios

The Lonesome Guild, il vincitore del premio Best Italian Game, è un action GDR che mette al centro una storia di amicizia, speranza e forza in un mondo segnato dall'isolamento. Il giocatore interpreta Ghost, uno spirito enigmatico e privo di ricordi, che vaga attraverso una terra devastata da una nebbia oscura e corruttiva, capace di contaminare ogni cosa.

Nel corso dell'avventura sarà essenziale riunire una squadra composta da sei compagni, ognuno con abilità e vicende personali ben definite, per affrontare insieme le minacce che infestano il mondo e riportare un barlume di luce in una realtà ormai allo sbando. Le relazioni tra i membri del gruppo avranno un ruolo determinante: rafforzare i legami con gli alleati permetterà di sbloccare potenti combo e vivere momenti significativi, magari condivisi davanti al calore di un falò.