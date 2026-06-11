Il nuovo trailer S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope è dedicato a trama e personaggi

Una nuova spedizione nella Zona

Zulu, veterano della serie e membro del Duty, e Mavka, appartenente ai Freedom, si ritrovano a indagare su nuovi e inquietanti misteri mentre la tensione tra i gruppi continua a crescere. In questo scenario instabile, Skif, il protagonista controllato dal giocatore, dovrà addentrarsi in territori inesplorati e affrontare minacce che sfidano ogni logica. Le sue decisioni lo porteranno a schierarsi e, ancora una volta, a influenzare il destino di Chornobyl.

Cost of Hope arriverà su PS5, Xbox Series X|S e PC durante l'estate, con una data precisa che verrà comunicata prossimamente. L'espansione si presenta come un contenuto particolarmente corposo, pensato per offrire un'esperienza non lineare e ricca di scelte, con decine di ore di gioco e nuove storie da vivere. Il tutto senza rinunciare alla classica atmosfera cupa, decadente e opprimente che da sempre contraddistingue la serie.