Il nuovo trailer S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope è dedicato a trama e personaggi

GSC Game World ha pubblicato un nuovo trailer di Cost of Hope, l'espansione a pagamento di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl in arrivo nel corso dell'estate su tutte le piattaforme.
Il filmato mette al centro la storia e i personaggi che incontreremo in questa nuova avventura, approfondendo il conflitto di lunga data che oppone due delle fazioni più iconiche della Zona.
Una nuova spedizione nella Zona
Zulu, veterano della serie e membro del Duty, e Mavka, appartenente ai Freedom, si ritrovano a indagare su nuovi e inquietanti misteri mentre la tensione tra i gruppi continua a crescere. In questo scenario instabile, Skif, il protagonista controllato dal giocatore, dovrà addentrarsi in territori inesplorati e affrontare minacce che sfidano ogni logica. Le sue decisioni lo porteranno a schierarsi e, ancora una volta, a influenzare il destino di Chornobyl.
Cost of Hope arriverà su PS5, Xbox Series X|S e PC durante l'estate, con una data precisa che verrà comunicata prossimamente. L'espansione si presenta come un contenuto particolarmente corposo, pensato per offrire un'esperienza non lineare e ricca di scelte, con decine di ore di gioco e nuove storie da vivere. Il tutto senza rinunciare alla classica atmosfera cupa, decadente e opprimente che da sempre contraddistingue la serie.
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