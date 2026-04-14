S.T.A.L.K.E.R. 2 riceve l'aggiornamento "Sealed Truth" con nuovi contenuti gratuiti

Il team di GSC Game World aveva promesso l'arrivo questo mese di contenuti gratuiti per S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ed effettivamente è stato di parola. Lo studio ha annunciato che da oggi è disponibile l'aggiornamento "Sealed Truth", che aggiunge delle nuove attività che espandono la Zona con nuovi contenuti della storia relativi all'X-Lab.
I nuovi contenuti fanno anche da ponte e prequel a Cost of Hope, la prima grande espansione dello sparatutto GDR in uscita durante il corso dell'estate su PC, PS5 e Xbox Series X|S e che promette di offrire decine di ore di gioco aggiuntive.
I dettagli dell'update
Sealed Truth introduce un contenuto aggiuntivo ambientato nei livelli inferiori del laboratorio X‑18, una delle strutture sotterranee più misteriose della Zona. Secondo le informazioni diffuse dagli sviluppatori, un tecnico chiamato Diod sarebbe riuscito ad accedere alle aree sigillate del complesso, dando il via a una nuova missione che coinvolge direttamente il protagonista Skif.
L'incarico prevede un'operazione ad alto rischio, presentata come un accordo semplice ma potenzialmente ricco di ricompense. Oltre al pagamento promesso, l'esplorazione del laboratorio potrebbe portare alla scoperta di conoscenze perdute, equipaggiamento utile o elementi narrativi legati ai segreti degli X‑Labs. Oltre alla descrizione sono state pubblicate delle nuove immagini relativi all'aggiornamento, che trovate nella galleria qui sopra.