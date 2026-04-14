S.T.A.L.K.E.R. 2 riceve l'aggiornamento "Sealed Truth" con nuovi contenuti gratuiti

Il team di GSC Game World aveva promesso l'arrivo questo mese di contenuti gratuiti per S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ed effettivamente è stato di parola. Lo studio ha annunciato che da oggi è disponibile l'aggiornamento "Sealed Truth", che aggiunge delle nuove attività che espandono la Zona con nuovi contenuti della storia relativi all'X-Lab.

I nuovi contenuti fanno anche da ponte e prequel a Cost of Hope, la prima grande espansione dello sparatutto GDR in uscita durante il corso dell'estate su PC, PS5 e Xbox Series X|S e che promette di offrire decine di ore di gioco aggiuntive.