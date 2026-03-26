S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope è la prima grande espansione di Heart of Chornobyl

Uno dei protagonisti dell' evento Xbox dedicato alle terze parti è stata S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope , la prima grande espansione di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl . Uscirà nell'estate del 2026 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Sarà giocabile anche tramite vari servizi di cloud gaming, per la gioia di chi non ha modo di aggiornare il suo sistema.

Un barlume di speranza

Si tratta di un grosso contenuto che promette un'esperienza non lineare, con decine di ore di gioco, nuove storie da vivere e personaggi complessi da conoscere, mantenendo l'atmosfera decadente tipica della serie. C'è anche un barlume di speranza che si intravede all'orizzonte, stando al comunicato ufficiale, ma non sono stati forniti dettagli in merito.

L'espansione riporta i giocatori nella Zona, al centro di un nuovo capitolo del conflitto tra due fazioni storiche: la Duty, che considera la Zona una minaccia da contenere e distruggere, e la Freedom, che invece la vede come una risorsa da esplorare e sfruttare per il bene comune. La faticosissima tregua raggiunta dai due gruppi sembra sul punto di saltare in aria.

I giocatori torneranno a vestire i panni di Skif, il protagonista del gioco base, per vivere una nuova storia che si attiva durante la campagna regolare, partendo da un segnale ricevuto sul PDA. Come da tradizione, le scelte avranno un impatto diretto sugli eventi di gioco e sulle loro conseguenze... non solo all'interno della Zona.

Tra le principali novità ci sono due nuove regioni esplorabili: la centrale nucleare di Chornobyl, riaperta dopo decenni di isolamento, e l'Iron Forest, un'area labirintica ricca di posti da esplorare. Ogni zona offrirà hub dedicati, missioni e attività, oltre a nuove armi ed equipaggiamenti per affrontare mutanti, anomalie e altri pericoli.

Interessante il fatto che GSC ha parlato di Cost of Hope come del capitolo centrale di una nuova trilogia di espansioni narrative in sviluppo per la saga S.T.A.L.K.E.R. Quindi, in futuro ci sarà un nuovo DLC, ancora non annunciato.