Forever Ago ha un periodo di lancio, uscirà anche su PS5, Xbox e Nintendo Switch 2

Third Shift e Annapurna hanno annunciato con un trailer il periodo di lancio di Forever Ago: l'avventura a base narrativa sarà disponibile nel corso di questo autunno, non solo su PC ma anche su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

Il gioco racconta le vicende di Alfred, un uomo alle prese con le conseguenze di una tragedia personale che ha segnato la sua vita. Spinto dal bisogno di trovare una qualche forma di redenzione, intraprende un viaggio verso nord a bordo del suo minivan, accompagnato dal suo cane e da una macchina fotografica istantanea.

L'esperienza di Forever Ago si sviluppa attraverso l'esplorazione di diverse ambientazioni suggestive, e durante il viaggio Alfred incontrerà nuove persone, scoprendo storie che arricchiranno il suo cammino, e potrà interagire con oggetti lasciati da chi lo ha preceduto.

Nel gioco la macchina fotografica non rappresenta soltanto uno strumento narrativo, ma anche un elemento di gameplay: servirà infatti a documentare i momenti più significativi del viaggio e a risolvere piccoli enigmi ambientali.