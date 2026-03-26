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Forever Ago ha un periodo di lancio, uscirà anche su PS5, Xbox e Nintendo Switch 2

Third Shift e Annapurna hanno annunciato con un trailer il periodo di lancio dell'interessante avventura Forever Ago, che non uscirà solo su PC ma anche su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   26/03/2026
Il protagonista di Forever Ago

Third Shift e Annapurna hanno annunciato con un trailer il periodo di lancio di Forever Ago: l'avventura a base narrativa sarà disponibile nel corso di questo autunno, non solo su PC ma anche su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

Il gioco racconta le vicende di Alfred, un uomo alle prese con le conseguenze di una tragedia personale che ha segnato la sua vita. Spinto dal bisogno di trovare una qualche forma di redenzione, intraprende un viaggio verso nord a bordo del suo minivan, accompagnato dal suo cane e da una macchina fotografica istantanea.

L'esperienza di Forever Ago si sviluppa attraverso l'esplorazione di diverse ambientazioni suggestive, e durante il viaggio Alfred incontrerà nuove persone, scoprendo storie che arricchiranno il suo cammino, e potrà interagire con oggetti lasciati da chi lo ha preceduto.

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Nel gioco la macchina fotografica non rappresenta soltanto uno strumento narrativo, ma anche un elemento di gameplay: servirà infatti a documentare i momenti più significativi del viaggio e a risolvere piccoli enigmi ambientali.

Un'avventura coinvolgente ed emozionante

Presentato da Annapurna alcuni anni fa, Forever Ago sembra ormai pronto al debutto, come dimostra il coinvolgente trailer, che fornisce anche un assaggio della colonna sonora originale firmata da Clark Aboud, già noto per il suo lvoro su Slay the Spire.

Per i temi trattati e la delicatezza nel raccontarli, il titolo di Third Shift promette di consegnarci un'esperienza narrativa intensa ed emozionante.

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