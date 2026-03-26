The Expanse: Osiris Reborn sarà su Xbox Game Pass al lancio, presentati un gameplay trailer e una closed beta

Nel corso dell'evento è stato mostrato anche il primo gameplay trailer , accompagnato dall'annuncio di una closed beta che avrà inizio il 22 aprile . Questa sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC (via Steam) per tutti coloro che acquistano la Collector's Edition da 289 dollari o il Miller's Pack da 79,99 dollari tramite il sito ufficiale, a questo indirizzo .

Durante l'Xbox Partner Preview andato in onda stasera sono arrivate diverse novità interessanti relative a The Expanse: Osiris Reborn . Per l'occasione il team di Owlcat Games ha svelato che il suo action GDR di stampo sci-fi arriverà nel corso della primavera 2027 e sarà incluso all'interno del catalogo del Game Pass al lancio.

I primi dettagli della beta

The Expanse: Osiris Reborn è un action GDR story‑driven ambientato nell'universo di The Expanse. Il giocatore veste i panni di un mercenario di Pinkwater Security sopravvissuto al disastro di Eros e chiamato a formare una squadra per contrastare Protogen e i suoi esperimenti. Pur condividendo l'ambientazione con libri e serie TV, il gioco propone una storia completamente originale, con un forte accento sui compagni di squadra, sulle scelte narrative e su un sistema di combattimento dinamico in terza persona.

La closed beta permetterà di esplorare una remota stazione spaziale di Pinkwater Security, ambientata subito dopo la fuga dagli eventi di Eros noti ai fan dei romanzi e della serie. I giocatori potranno muoversi liberamente all'interno della struttura, interagire con il suo equipaggio e sperimentare le opzioni di dialogo a scelta multipla. Sarà inoltre possibile mettere alla prova il sistema di combattimento e le meccaniche di potenziamento dei personaggi. Questa build preliminare rimarrà disponibile fino al lancio del gioco e non rappresenta la qualità finale del prodotto.