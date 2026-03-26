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Stranger Things: Storie dal 1985, primo trailer per la serie animata su Netflix

Netflix ha pubblicato il primo trailer in italiano di Stranger Things: Storie dal 1985, la serie animata ambientata fra gli eventi della seconda e la terza stagione dello show.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   26/03/2026
Alcuni dei personaggi di Stranger Things: Storie dal 1985

Netflix ha pubblicato il primo trailer di Stranger Things: Storie dal 1985, la serie animata annunciata tempo fa dai Duffer Brothers e ambientata fra gli eventi della seconda e della terza stagione dello show originale.

Composta da dieci episodi, che saranno disponibili sulla piattaforma streaming a partire dal 23 aprile, Stranger Things: Storie dal 1985 racconta di come i protagonisti della saga stiano cercando di tornare a una vita normale durante l'inverno del 1985, ma la pace è destinata a durare poco.

Accade infatti che alcune creature appartenenti al Sottosopra, rimaste intrappolate sotto terra non si sa per quanto tempo, cominciano a risvegliarsi e costringono il gruppo a tornare in azione per salvare Hawkins e i suoi abitanti.

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Il cast di Stranger Things: Storie dal 1985 include alcune fra le figure più amate della serie Netflix: da Undici a Mike, da Lucas a Dustin, anche se nessuno dei personaggi è stato in realtà doppiato dai rispettivi attori.

Non è finita, anzi

Il finale di Stranger Things è stato divisivo, al punto da far nascere teorie sull'esistenza di una conclusione alternativa, ma sebbene la storia della serie TV si sia chiusa, il suo universo non smetterà di esistere.

Probabilmente Storie dal 1985 sarà il primo passo di una strategia votata a espandere quel mondo, attraverso spin-off e produzioni alternative che puntino a coinvolgere lo stesso, enorme pubblico che si è appassionato per anni alle vicende dello show.

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