Stranger Things: Storie dal 1985, primo trailer per la serie animata su Netflix

Netflix ha pubblicato il primo trailer di Stranger Things: Storie dal 1985, la serie animata annunciata tempo fa dai Duffer Brothers e ambientata fra gli eventi della seconda e della terza stagione dello show originale.

Composta da dieci episodi, che saranno disponibili sulla piattaforma streaming a partire dal 23 aprile, Stranger Things: Storie dal 1985 racconta di come i protagonisti della saga stiano cercando di tornare a una vita normale durante l'inverno del 1985, ma la pace è destinata a durare poco.

Accade infatti che alcune creature appartenenti al Sottosopra, rimaste intrappolate sotto terra non si sa per quanto tempo, cominciano a risvegliarsi e costringono il gruppo a tornare in azione per salvare Hawkins e i suoi abitanti.

Il cast di Stranger Things: Storie dal 1985 include alcune fra le figure più amate della serie Netflix: da Undici a Mike, da Lucas a Dustin, anche se nessuno dei personaggi è stato in realtà doppiato dai rispettivi attori.