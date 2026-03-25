Meta rinvia gli occhiali smart in Europa: tra normative sulle batterie, limiti per l'IA e problemi di produzione

Meta ritarda il lancio europeo dei suoi occhiali smart Ray-Ban a causa di problemi di produzione e normative UE su batterie e intelligenza artificiale.

Il debutto europeo dei nuovi occhiali smart sviluppati da Meta in collaborazione con EssilorLuxottica sta incontrando ostacoli significativi. I dispositivi, basati sul brand Ray-Ban e dotati di funzionalità avanzate di intelligenza artificiale e display integrato, sono attualmente disponibili solo negli Stati Uniti, mentre il lancio nell'Unione Europea è stato rinviato. Le difficoltà derivano principalmente da tre fattori: problemi di approvvigionamento, normative stringenti e vincoli tecnici. Da un lato, Meta non dispone ancora di una produzione sufficiente per soddisfare la domanda globale. Dall'altro, le regole europee rappresentano un ostacolo concreto, in particolare quelle relative alle batterie. Entro il 2027, infatti, tutti i dispositivi venduti nell'UE dovranno integrare batterie removibili, una caratteristica che complica notevolmente la progettazione.

L'Europa pone dei freni agli occhiali smart di Meta anche dal punto di vista dell'IA Un altro nodo riguarda le funzionalità di intelligenza artificiale. Le normative europee sull'IA potrebbero limitare alcune delle caratteristiche principali degli occhiali, considerate fondamentali per l'esperienza utente. L'idea di lanciare il prodotto in Europa con funzionalità ridotte non convince i vertici dell'azienda, che preferiscono attendere condizioni più favorevoli. Meta ha perso, ma la multa è di soli 375 milioni di dollari per non aver tutelato abbastanza i minori La situazione non è isolata: anche Apple ha dovuto ritardare o modificare il rilascio di alcune funzionalità software in Europa per conformarsi alle leggi locali. Questo evidenzia come il mercato europeo, pur essendo strategico, presenti sfide regolatorie sempre più complesse per le big tech.