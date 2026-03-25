Meta rinvia gli occhiali smart in Europa: tra normative sulle batterie, limiti per l'IA e problemi di produzione

Il debutto europeo dei nuovi occhiali smart sviluppati da Meta in collaborazione con EssilorLuxottica sta incontrando ostacoli significativi. I dispositivi, basati sul brand Ray-Ban e dotati di funzionalità avanzate di intelligenza artificiale e display integrato, sono attualmente disponibili solo negli Stati Uniti, mentre il lancio nell'Unione Europea è stato rinviato.
Le difficoltà derivano principalmente da tre fattori: problemi di approvvigionamento, normative stringenti e vincoli tecnici. Da un lato, Meta non dispone ancora di una produzione sufficiente per soddisfare la domanda globale.
Dall'altro, le regole europee rappresentano un ostacolo concreto, in particolare quelle relative alle batterie. Entro il 2027, infatti, tutti i dispositivi venduti nell'UE dovranno integrare batterie removibili, una caratteristica che complica notevolmente la progettazione.
L'Europa pone dei freni agli occhiali smart di Meta anche dal punto di vista dell'IA
Un altro nodo riguarda le funzionalità di intelligenza artificiale. Le normative europee sull'IA potrebbero limitare alcune delle caratteristiche principali degli occhiali, considerate fondamentali per l'esperienza utente. L'idea di lanciare il prodotto in Europa con funzionalità ridotte non convince i vertici dell'azienda, che preferiscono attendere condizioni più favorevoli.
La situazione non è isolata: anche Apple ha dovuto ritardare o modificare il rilascio di alcune funzionalità software in Europa per conformarsi alle leggi locali. Questo evidenzia come il mercato europeo, pur essendo strategico, presenti sfide regolatorie sempre più complesse per le big tech.
Ambizioni e produzione: Meta proverà ad intercettare comunque il mercato dell'Europa?
Nonostante le difficoltà, Meta continua a investire fortemente nei dispositivi indossabili, considerati una componente chiave della sua strategia legata all'intelligenza artificiale. L'azienda ha recentemente riallocato risorse dal metaverso verso questo segmento, puntando su una nuova generazione di prodotti smart. Le ambizioni restano elevate: Meta ed EssilorLuxottica stanno valutando di aumentare significativamente la capacità produttiva entro il 2026.
Inoltre, sono in corso collaborazioni con altri marchi, tra cui Oakley e Prada, per espandere l'offerta e coprire diverse fasce di mercato. Il futuro degli occhiali intelligenti appare promettente, ma il loro successo in Europa dipenderà dalla capacità di bilanciare innovazione tecnologica e conformità normativa.