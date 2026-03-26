Con questo gadget a tema Harry Potter puoi adagiare e ricaricare il tuo controller nei momenti di pausa: in sconto su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che farà felici tutti i fan del maghetto più famoso al mondo: questo gadget, con cui sarà possibile esporre e poggiare il proprio controller o smartphone è in sconto del 35% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 26,18€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Ispirato al magico mondo di Harry Potter, questo supporto luminoso è l'accessorio perfetto per ogni fan, che si identifichi con Grifondoro, Serpeverde, Tassorosso o Corvonero. Con un'altezza di 25 cm, questo gadget non è solo un elemento decorativo, ma anche una soluzione pratica per adagiare i propri dispositivi.
Ulteriori dettagli su questo gadget
Il design unisce estetica e funzionalità, si tratta di un supporto universale capace di ospitare controller di tutte le console oltre a telecomandi e smartphone. Perfetto sia per una postazione gaming che per una scrivania, aggiunge un tocco originale e incantevole all'ambiente.
Oltre all'aspetto visivo, questo supporto è progettato per semplificare la gestione dei tuoi dispositivi. È dotato di un cavo micro-USB da 1,2 metri, che consente una comoda alimentazione, e di due porte di ricarica rapida per caricare contemporaneamente più dispositivi. I quattro piedini antiscivolo garantiscono stabilità su qualsiasi superficie, evitando movimenti indesiderati.