Il trailer di lancio di Screamer conferma che il gioco è disponibile da oggi

Il gioco porta avanti il suo racconto attraverso pregevoli sequenze animate realizzate dallo studio giapponese Polygon Pictures e dialoghi in stile visual novel che puntano a caratterizzare al meglio ognuno dei personaggi disponibili, le sue motivazioni e un background spesso segnato da eventi drammatici.

Milestone ha pubblicato il trailer di lancio di Screamer , l'originale gioco di guida che rilancia il primo grande successo del team italiano ma in una forma nuova e molto differente, quella di un hero racer con un grande focus sulla storia e i personaggi.

Gameplay e storia miscelati

Come abbiamo scritto nella recensione di Screamer, il nuovo titolo targato Milestone mette sul tavolo una formula inusuale, in cui gameplay e trama si miscelano: man mano che la storia si dipana, vengono introdotte le tante meccaniche di un sistema di guida parecchio sfaccettato.

Avremo infatti la possibilità di gestire la derapata in maniera direzionale, utilizzando lo stick analogico destro, e sfruttare questa manovra per azionare il cambio semiautomatico al momento giusto e riempire gli indicatori che consentono di eseguire scatti e attacchi durante le gare.