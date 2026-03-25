Parte al GAMM Museum di Roma una mostra dedicata a Screamer, il celebre gioco di corse italiano

Il 26 marzo 2026, in occasione del lancio mondiale di Screamer, il nuovo gioco di corse di Milestone, il GAMM Museum di Roma ospiterà una serata speciale dedicata al ritorno di una delle serie più iconiche della storia videoludica italiana. A trent'anni dal debutto del celebre gioco di corse del 1995, Milestone riporta sui nostri schermi Screamer in una veste completamente rinnovata: estetica anime in cel-shading, ambientazione cyberpunk, meccaniche di combattimento avanzate e una narrazione più profonda, ispirata ai manga degli anni '80 e '90. L'evento, al via dalle ore 18, vuole celebrare il passato e il futuro del franchise.
Cuore della serata sarà una mostra inedita composta da 30 opere originali, tra bozzetti preparatori, concept art e artwork, che raccontano il percorso creativo del gioco, dalla fase di ideazione fino alla realizzazione finale.
L'esposizione, aperta fino alla fine di aprile, è curata da Massimo Triulzi con il contributo di Milestone e si inserisce nella missione del museo di valorizzare il videogioco come espressione artistica contemporanea.
Il programma prevede anche un panel aperto al pubblico con il team di sviluppo, che racconterà la genesi del nuovo Screamer: dalle sfide nel reinventare un titolo cult dopo trent'anni, fino alla scelta di ispirarsi all'immaginario degli anime giapponesi per ridefinire il genere racing arcade. A moderare l'incontro sarà la giornalista Eva Carducci.
In parallelo al videogioco debutta anche "Loss, A Screamer Story", fumetto originale disegnato da Matteo De Longis, pensato per espandere l'universo narrativo del titolo. L'artista sarà presente all'evento per incontrare il pubblico e firmare una stampa esclusiva, offrendo ai partecipanti un tassello inedito della mitologia di Screamer.
A chiudere la serata sarà infine il DJ set di DJ LaBlonde, che proporrà dal vivo la colonna sonora del gioco, trasformando l'evento in un'esperienza immersiva tra musica, arte e videogioco.
Manca solo il costo d'ingresso, che sarà di 15 euro e manca anche che andiate a leggere la nostra recensione del gioco.