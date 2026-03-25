Parte al GAMM Museum di Roma una mostra dedicata a Screamer, il celebre gioco di corse italiano

Il 26 marzo 2026, in occasione del lancio mondiale di Screamer, il nuovo gioco di corse di Milestone, il GAMM Museum di Roma ospiterà una serata speciale dedicata al ritorno di una delle serie più iconiche della storia videoludica italiana. A trent'anni dal debutto del celebre gioco di corse del 1995, Milestone riporta sui nostri schermi Screamer in una veste completamente rinnovata: estetica anime in cel-shading, ambientazione cyberpunk, meccaniche di combattimento avanzate e una narrazione più profonda, ispirata ai manga degli anni '80 e '90. L'evento, al via dalle ore 18, vuole celebrare il passato e il futuro del franchise.