Ghostrunner 2 per PC costa pochissimo su Instant Gaming, perfetto se cerchi uno slasher adrenalinico

Cerchi giochi d'azione adrenalinici e frenetici? Ghostrunner 2 per PC è su Instant Gaming a soli 4,40 € invece di 40 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam . Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un gioco divertente e frenetico

Come anticipato, si tratta di un gioco d'azione in prima persona con elementi platform, ambientato in un mondo post-apocalittico dallo stile cyberpunk. È il seguito di Ghostrunner uscito nel 2020 e riprende le meccaniche originali, introducendo però una serie di novità volte a offrire un'esperienza ancora più dinamica. Sono presenti nuove modalità di gioco, boss ancora più pericolosi e tanto altro ancora. Il platforming in prima persona è preciso, rapido e altamente convincente, mentre la grafica è piena di dettagli accattivanti. Sappi che morirai molte volte, ma il respawn è letteralmente immediato e non è frustrante.

Preparati a sconfiggere i nemici a suon di katana, tra salti, parate e un parkour adrenalinico. I nemici potrebbero essere poco vari e ancora simili al primo capitolo, mentre nelle situazioni più dense potresti imbatterti in qualche calo di frame. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.