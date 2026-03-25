Gli Sconti di Primavera del PlayStation Store ora sono disponibili per tutti con migliaia di offerte PS4 e PS5

Dopo una fase iniziale in accesso anticipato e in forma ridotta, Sony ha lanciato ufficialmente gli Sconti di Primavera del PlayStation Store in versione completa. Le promozioni sono ora accessibili a tutti gli utenti PS4 e PS5, senza alcun requisito legato a PlayStation Plus.

Come da tradizione, il catalogo è sterminato: migliaia di offerte tra giochi PS4 e PS5, espansioni ed edizioni speciali. Alle promozioni già segnalate lo scorso weekend. ancora attive. se ne aggiungono molte altre. Tra le più interessanti spicca Silent Hill f, ora a 39,99 euro con uno sconto del 50%, il suo minimo storico sullo store Sony.