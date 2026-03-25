Gli Sconti di Primavera del PlayStation Store ora sono disponibili per tutti con migliaia di offerte PS4 e PS5

Dopo una fase iniziale in accesso anticipato e in forma ridotta, Sony ha lanciato ufficialmente gli Sconti di Primavera del PlayStation Store in versione completa. Le promozioni sono ora accessibili a tutti gli utenti PS4 e PS5, senza alcun requisito legato a PlayStation Plus.
Come da tradizione, il catalogo è sterminato: migliaia di offerte tra giochi PS4 e PS5, espansioni ed edizioni speciali. Alle promozioni già segnalate lo scorso weekend. ancora attive. se ne aggiungono molte altre. Tra le più interessanti spicca Silent Hill f, ora a 39,99 euro con uno sconto del 50%, il suo minimo storico sullo store Sony.
Altre promozioni attive
In promozione c'è anche EA Sports FC 26, ora sceso a 23,99 euro con uno sconto di ben il 70% rispetto ai 79,99 euro canonici. Proseguiamo con Dragon Ball: Sparking! Zero da 39,99 euro con uno sconto del 50% e Borderlands 4 a 55,99 euro, con un risparmio del 30%.
Non mancano anche delle offerte ottime e sotto i 10 euro, come ad esempio Control Ultimate Edition a 5,99 euro (-85%), It Takes Two a 7,99 euro (-80%), Kingdom Come Deliverance : Royal Edition a 7,99 euro (-80%) e Mass Effect Legendary Edition a 6,99 euro (-90%).
Quelle segnalate sopra sono soltanto alcuni delle promozioni attive con gli Sconti di Primavera. Per tutti i dettagli vi suggeriamo di visitare la pagina dedicata del PlayStation Store, a questo indirizzo, con tutti gli sconti attivi. Saranno valide solo fino al 9 aprile.