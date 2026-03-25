Tomodachi Life: Una vita da sogno può ora essere provato da tutti con la demo disponibile oggi

Nintendo ha pubblicato una demo di Tomodachi Life: Una vita da sogno , disponibile da oggi sull'eShop per Nintendo Switch e contenente una prima introduzione a questa particolare simulazione di vita incentrata sui buoni vecchi Mii.

Una nuova vita per i Mii

Nato come bizzarro titolo rilassante su Nintendo DS ,traendo ispirazione dagli storici Mii di Nintendo Wii, Tomodachi Life si è rivelato un successo e sta per tornare su Nintendo Switch con questo nuovo capitolo, che ha la data di uscita fissata per il 16 aprile.

Per conoscerlo meglio vi rimandiamo al nostro recente resoconto della prova che abbiamo fatto su Tomodachi Life: Una vita da sogno, il nuovo simulatore di meme di Nintendo, per così dire.

Lo scopo del gioco è essenzialmente, rilassarsi prendendo parte a varie attività all'interno di questo scenario da sogno, con numerosi eventi e possibilità di interazione con gli altri abitanti.

Dovremo quindi soddisfare i loro bisogni, farli mangiare e divertirsi attraverso varie attività possibili, comprese varie relazioni con gli altri abitanti dell'isola.

Dopo il gioco originale su DS, Tomodachi Life il gioco si è confermato un successo su Nintendo 3DS nel 2013. Ci sono stati altri spin-off basati sui Mii come Miitomo su cellulare e Miitopia, ma l'esperienza principale di Tomodachi Life viene ora riproposta dopo oltre un decennio.

Il gioco è sviluppato per Nintendo Switch 1 ma è comunque compatibile con Nintendo Switch 2.