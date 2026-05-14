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Classifica giapponese, Tomodachi Life: Una Vita da Sogno supera il milione di copie

Tomodachi Life: Una Vita da Sogno ha superato quota un milione di copie vendute soltanto in patria, come rivelano la classifica giapponese, che vede il gioco ancora primo.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   14/05/2026
Questo Mii di Tomodachi Life: Una Vita da Sogno ricorda qualcuno
Tomodachi Life: Una Vita da Sogno
Tomodachi Life: Una Vita da Sogno
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Tomodachi Life: Una Vita da Sogno ha superato il milione di copie vendute soltanto in patria: lo rivela la classifica giapponese pubblicata da Famitsu, che vede il gioco prodotto da Nintendo ancora in prima posizione.

Al secondo posto c'è ancora Pokémon Pokopia, un altro grande successo della casa di Kyoto, anch'esso ormai molto vicino al milione di copie vendute, mentre in terza posizione risale Mario Kart World, che di copie ne ha vendute finora quasi tre milioni.

  1. [NSW] Tomodachi Life: Una Vita da Sogno - 299.619 (1.043.557)
  2. [NSW2] Pokémon Pokopia - 51.662 (978.706)
  3. [NSW2] Mario Kart World - 19.479 (2.925.858)
  4. [NSW] Momotaro Dentetsu 2 - 11.950 (355.691)
  5. [PS5] Pragmata - 10.262 (59.518)
  6. [NSW] Minecraft - 10.208 (4.203.737)
  7. [NSW] Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 - 9.847 (179.024)
  8. [NSW2] Animal Crossing: New Horizons - 8.257 (116.869)
  9. [NSW] Animal Crossing: New Horizons - 7.411 (8.433.456)
  10. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate - 6.892 (5.910.721)
Tomodachi Life vende quindici volte più di Pragmata nella classifica giapponese Tomodachi Life vende quindici volte più di Pragmata nella classifica giapponese

E Pragmata? Il pur eccellente action firmato Capcom sta perdendo terreno e questa settimana lo troviamo in quinta posizione, superato dal fenomeno Momotaro Dentetsu 2.

La classifica hardware

Come sappiamo, Nintendo Switch 2 ha superato i 19,86 milioni di unità vendute a livello internazionale e oltre cinque milioni li ha piazzati solo in patria, anche grazie alla disponibilità del tanto discusso modello region locked a prezzo ridotto.

  1. Nintendo Switch 2 - 214.438 (5.367.660)
  2. Nintendo Switch modello OLED - 16.850 (9.571.489)
  3. PlayStation 5 Digital Edition - 16.539 (1.283.342)
  4. Nintendo Switch Lite - 16.039 (6.958.407)
  5. Nintendo Switch - 7.960 (20.292.060)
  6. PlayStation 5 Pro - 5.248 (355.220)
  7. PlayStation 5 - 1.973 (5.918.111)
  8. Xbox Series X Digital Edition - 352 (30.490)
  9. Xbox Series S - 97 (341.958)
  10. Xbox Series X - 64 (326.386)
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