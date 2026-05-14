Classifica giapponese, Tomodachi Life: Una Vita da Sogno supera il milione di copie

Tomodachi Life: Una Vita da Sogno ha superato il milione di copie vendute soltanto in patria: lo rivela la classifica giapponese pubblicata da Famitsu, che vede il gioco prodotto da Nintendo ancora in prima posizione.

Al secondo posto c'è ancora Pokémon Pokopia, un altro grande successo della casa di Kyoto, anch'esso ormai molto vicino al milione di copie vendute, mentre in terza posizione risale Mario Kart World, che di copie ne ha vendute finora quasi tre milioni.

[NSW] Tomodachi Life: Una Vita da Sogno - 299.619 (1.043.557) [NSW2] Pokémon Pokopia - 51.662 (978.706) [NSW2] Mario Kart World - 19.479 (2.925.858) [NSW] Momotaro Dentetsu 2 - 11.950 (355.691) [PS5] Pragmata - 10.262 (59.518) [NSW] Minecraft - 10.208 (4.203.737) [NSW] Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 - 9.847 (179.024) [NSW2] Animal Crossing: New Horizons - 8.257 (116.869) [NSW] Animal Crossing: New Horizons - 7.411 (8.433.456) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate - 6.892 (5.910.721)

E Pragmata? Il pur eccellente action firmato Capcom sta perdendo terreno e questa settimana lo troviamo in quinta posizione, superato dal fenomeno Momotaro Dentetsu 2.