Marvel Vs. Capcom Fighting Collection scontato su Instant Gaming per Nintendo Switch

Tra le promozioni attive su Instant Gaming è apparso a sorpresa Marvel Vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics per Nintendo Switch, disponibile in versione digitale a prezzo ridotto rispetto al listino del Nintendo eShop. La raccolta riunisce alcuni dei capitoli più iconici della serie arcade. Potete acquistarlo cliccando sul box qua sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. Il costo attuale è di 17,29€ IVA esclusa, che diventano 21,09€ con IVA italiana al 22%. Il prezzo di listino è fissato a 50€, per una riduzione si attesta al 57,8%. Un'offerta interessante, soprattutto perché non è molto comune trovare key dei giochi Nintendo eShop a un prezzo così scontato.