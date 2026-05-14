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Marvel Vs. Capcom Fighting Collection scontato su Instant Gaming per Nintendo Switch

La raccolta arcade Capcom dedicata ai crossover con Marvel torna in offerta su Switch con uno sconto superiore al 50%.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   14/05/2026
Marvel Vs. Capcom Fighting Collection
Marvel Vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics
Marvel Vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics
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Tra le promozioni attive su Instant Gaming è apparso a sorpresa Marvel Vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics per Nintendo Switch, disponibile in versione digitale a prezzo ridotto rispetto al listino del Nintendo eShop. La raccolta riunisce alcuni dei capitoli più iconici della serie arcade. Potete acquistarlo cliccando sul box qua sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. Il costo attuale è di 17,29€ IVA esclusa, che diventano 21,09€ con IVA italiana al 22%. Il prezzo di listino è fissato a 50€, per una riduzione si attesta al 57,8%. Un'offerta interessante, soprattutto perché non è molto comune trovare key dei giochi Nintendo eShop a un prezzo così scontato.

Una collezione di classici da sala giochi

La Fighting Collection riunisce diversi capitoli della saga Marvel Vs. Capcom, mantenendo lo stile arcade originale e includendo vari miglioramenti moderni come opzioni di accessibilità e modalità aggiuntive.

La serie è rimasta un punto di riferimento per i picchiaduro crossover, grazie al mix di personaggi Marvel e roster Capcom. Questa raccolta permette di recuperare alcuni dei titoli più rappresentativi dell'epoca arcade su Nintendo Switch, con un prezzo decisamente più basso rispetto al lancio.

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