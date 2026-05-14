Mentre Instagram rimuove la crittografia end-to-end, Meta AI su WhatsApp introduce le chat in incognito

Solo pochi giorni fa vi abbiamo comunicato la decisione di Meta, ampiamente pianificata da mesi, di rimuovere la crittografia end-to-end da Instagram. Questa funzione, pur non essendo stata distribuita globalmente a tutti gli utenti, soprattutto in Italia, era pensata per rafforzare la privacy e la sicurezza delle conversazioni. La decisione è arrivata a causa di uno scarso utilizzo da parte degli utenti, dato che doveva essere attivata manualmente per ogni chat, e in seguito alle preoccupazioni dei Procuratori Generali per quanto concerne la sicurezza dei minori.

Discorso diverso per WhatsApp, su cui la crittografia end-to-end è attiva di default. Adesso, la piattaforma si prepara ad accogliere anche le chat in incognito per quanto riguarda Meta AI.