Mentre Instagram rimuove la crittografia end-to-end, Meta AI su WhatsApp introduce le chat in incognito

Solo pochi giorni fa vi abbiamo comunicato la decisione di Meta, ampiamente pianificata da mesi, di rimuovere la crittografia end-to-end da Instagram. Questa funzione, pur non essendo stata distribuita globalmente a tutti gli utenti, soprattutto in Italia, era pensata per rafforzare la privacy e la sicurezza delle conversazioni. La decisione è arrivata a causa di uno scarso utilizzo da parte degli utenti, dato che doveva essere attivata manualmente per ogni chat, e in seguito alle preoccupazioni dei Procuratori Generali per quanto concerne la sicurezza dei minori.
Discorso diverso per WhatsApp, su cui la crittografia end-to-end è attiva di default. Adesso, la piattaforma si prepara ad accogliere anche le chat in incognito per quanto riguarda Meta AI.
Modalità in incognito su WhatsApp
Secondo quanto annunciato da Mark Zuckerberg, l'app Meta AI e Meta AI su WhatsApp presentano una nuova opzione chiamata "chat in incognito". Vi abbiamo fatto un paragone con la crittografia end-to-end perché è stato lo stesso Zuckerberg a farlo, aggiungendo che nessuno potrà leggere le conversazioni gestite dall'IA, "nemmeno Meta o WhatsApp".
"Oggi iniziamo a lanciare la funzione "Chat in incognito con Meta AI" su WhatsApp e sull'app Meta AI: un modo completamente privato per interagire con l'intelligenza artificiale, proprio come la crittografia end-to-end garantisce che nessuno possa leggere le tue conversazioni, nemmeno Meta o WhatsApp", si legge. "Si tratta del primo grande prodotto basato sull'intelligenza artificiale in cui non viene conservata alcuna registrazione delle tue conversazioni sui server".
Come funzionano le chat in incognito di Meta
Stando a quanto riportato, le conversazioni scompaiono dal telefono non appena si esce dalla sessione di chat e nulla viene salvato o registrato, così come le ricerche sul web vengono "effettuate in modo privato", quindi nessuna informazione di ricerca verrà collegata all'utente.
"La chat in incognito gestisce tutte le operazioni di inferenza dell'IA all'interno di un ambiente di esecuzione affidabile (Trusted Execution Environment) che garantisce che i tuoi messaggi non siano accessibili a noi. Le conversazioni sul tuo telefono scompaiono inoltre quando chiudi la sessione. Ciò differisce da altri prodotti basati sull'IA con funzione di cancellazione automatica, in cui i registri delle conversazioni rimangono spesso sui server di altre aziende per molti mesi". Voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.
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