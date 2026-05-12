L'UE prepara nuove regole contro i social per proteggere i minori: TikTok, Instagram, Facebook e X nel mirino

L'obiettivo è affrontare pratiche progettate per catturare l'attenzione degli utenti e prolungarne il tempo trascorso online, considerate da tempo una delle principali criticità per la salute mentale di bambini e adolescenti.

TikTok, Instagram, Facebook e X sotto osservazione

Durante un intervento a Copenaghen, von der Leyen ha affermato che i danni causati ai minori non sarebbero accidentali, ma il risultato di modelli economici che trasformano l'attenzione dei ragazzi in una risorsa commerciale. La Commissione europea ha citato in modo esplicito TikTok, X e Meta Platforms, in particolare per il funzionamento di Instagram e Facebook. "Stiamo agendo contro TikTok e il suo design che crea dipendenza, lo scorrimento infinito (endless scrolling), l'autoplay e le notifiche push," ha dichiarato la presidente della Commissione Europea. "Lo stesso vale per Meta, poiché riteniamo che Instagram e Facebook non riescano a far rispettare il limite di età minima di 13 anni previsto dai loro stessi regolamenti". Anche X è oggetto di un procedimento formale per l'impiego di Grok, il sistema di IA di xAI, nella generazione di immagini sessualmente esplicite che coinvolgerebbero donne e minori.

Entro la fine dell'anno, la Commissione europea prevede di presentare misure mirate contro le cosiddette "pratiche di design dannose e che creano dipendenza", come la cattura dell'attenzione, i contratti complessi e le cosiddette "trappole per gli abbonamenti", che rendono difficile la disdetta.

Von der Leyen si è detta inoltre favorevole all'introduzione di regole più rigide che impediscano l'accesso ai social network agli adolescenti al di sotto di una determinata età: "La questione non è se i giovani debbano avere accesso ai social media; la questione è se i social media debbano avere accesso ai giovani", ha concluso.

Voi che cosa ne pensate? Concordate con le considerazioni di Von der Leyen? E quali misure ritenete possano essere efficaci? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.