Fortnite Capitolo 7 Stagione 3 è in partenza: ecco il trailer di "Runners"

A pochi giorni dal suo arrivo, Epic Games ha pubblicato un trailer della nuova Stagione "Runners" in arrivo per Fortnite, che giunge così alla sua Stagione 3 del Capitolo 7, proseguendo nel suo lungo percorso di evoluzione.
L'inizio della nuova stagione è fissato per il 6 giugno, dunque mancano ancora alcuni giorni al lancio del nuovo evento, ma intanto possiamo vedere alcune caratteristiche di questa nuova ondata di contenuti nel trailer riportato qui sotto.
Poco prima dell'avvio della nuova stagione potremo inoltre assistere all'evento live di chiusura della Stagione 2, che si terrà nel corso del 5 giugno e porterà a termine in maniera spettacolare gli eventi visti in questi mesi all'interno del mondo di gioco.
Il trailer di Runners in Fortnite
Fortnite Capitolo 7 Stagione 3 si intitola dunque "Runners", e vede protagoniste una serie di piccole creature che sembrano consentire ai giocatori di ottenere dei power-up di qualche tipo, introducendo così una variante al gameplay classico.
Nel trailer, infatti, possiamo vedere brevemente alcuni effetti di questi potenziamenti garantiti dalle piccole creature che caratterizzano la nuova stagione in arrivo.
La vicinanza di queste può portare a forti incrementi nei danni inflitti da alcune armi: vediamo per esempio uno shotgun far saltare in aria un'auto con un singolo colpo, o un fucile d'assalto buttare giù edifici metallici piuttosto facilmente.
Alcuni effetti riguardano invece le possibilità di spostamento, in generale consentendo diverse variazioni ai temi classici del gioco. Di recente abbiamo visto che Fortnite è di nuovo disponibile su App Store per i dispositivi iOS e una nuova collaborazione tra Fortnite e Star Wars.
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