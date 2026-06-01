Fortnite Capitolo 7 Stagione 3 è in partenza: ecco il trailer di "Runners"

Il trailer di Runners in Fortnite

Fortnite Capitolo 7 Stagione 3 si intitola dunque "Runners", e vede protagoniste una serie di piccole creature che sembrano consentire ai giocatori di ottenere dei power-up di qualche tipo, introducendo così una variante al gameplay classico.

Nel trailer, infatti, possiamo vedere brevemente alcuni effetti di questi potenziamenti garantiti dalle piccole creature che caratterizzano la nuova stagione in arrivo.

La vicinanza di queste può portare a forti incrementi nei danni inflitti da alcune armi: vediamo per esempio uno shotgun far saltare in aria un'auto con un singolo colpo, o un fucile d'assalto buttare giù edifici metallici piuttosto facilmente.

Alcuni effetti riguardano invece le possibilità di spostamento, in generale consentendo diverse variazioni ai temi classici del gioco. Di recente abbiamo visto che Fortnite è di nuovo disponibile su App Store per i dispositivi iOS e una nuova collaborazione tra Fortnite e Star Wars.