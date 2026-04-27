Arrestato per omicidio e molestie di minori il cantautore D4vd: Epic Games rimborsa i suoi oggetti su Fortnite

Il cantautore americano D4vd , all'anagrafe David Anthony Burke, aveva mosso i primi passi della sua carriera musicale proprio grazie a Fortnite , componendo brani originali per i suoi montaggi di gameplay così da evitare problemi di copyright. Oggi, tuttavia, il suo nome è al centro di una vicenda di cronaca nera dai contorni davvero oscuri, che ha spinto Epic Games a prendere provvedimenti.

Accuse pesantissime

Burke si trova attualmente in stato di arresto con accuse di estrema gravità: omicidio di primo grado, atti osceni e lascivi su una minore di 14 anni e mutilazione di cadavere.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Le accuse sono arrivate in seguito al tragico ritrovamento del corpo della quattordicenne Celeste Rivas Hernandez all'interno di un'auto sequestrata e intestata al cantante. Secondo i pubblici ministeri, al momento dell'arresto il telefono e l'account iCloud di Burke, che si è dichiarato non colpevole per tutti i capi d'imputazione, contenevano anche "una quantità enorme" di materiale pedopornografico.

Il legame tra l'artista e Fortnite si era recentemente tradotto in contenuti ufficiali all'interno del titolo: due tracce musicali per la modalità Fortnite Festival e un pacchetto di elementi estetici ribattezzato "D4vd's Locker Bundle". Al momento, Epic Games non ha ancora rimosso gli oggetti dal negozio digitale. Un'operazione che, nel caso del "Locker Bundle", risulta tecnicamente complessa, poiché il pacchetto è composto principalmente da oggetti premium già esistenti nel gioco, semplicemente "selezionati" dall'artista per essere venduti in blocco a prezzo scontato.

Nonostante le difficoltà tecniche, l'azienda ha preso una posizione chiara su X, garantendo rimborsi completi a tutti gli utenti che non desiderano più possedere i contenuti legati al cantante. Rispondendo all'account Shiina, noto per i leak sul gioco, il profilo ufficiale FortniteStatus ha spiegato le prossime mosse: "Ascoltiamo la vostra preoccupazione. Abbiamo una serie di cambiamenti che implementeremo nel corso del tempo".

Epic ha poi delineato le tempistiche per i giocatori: "Il primo sarà disponibile martedì 28 aprile, quando chiunque abbia acquistato uno di questi oggetti potrà ottenere un rimborso automatico immediato. E, fin da ora, i giocatori che richiedono rimborsi per i cosmetici di D4vd tramite il supporto giocatori possono essere rimborsati".

Allo stato attuale, né i brani musicali né i cosmetici verranno cancellati d'ufficio dai server di gioco. Questo significa che i giocatori che li hanno acquistati in precedenza, e che sceglieranno di non avvalersi del rimborso, continueranno ad avervi regolarmente accesso.