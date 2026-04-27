Assassin's Creed Hexe potrebbe cambiare il periodo di uscita a causa di una riduzione del team

Quest'ultimo è un gruppo in cui confluiscono gli sviluppatori che non hanno un progetto specifico all'attivo e che quindi devono proporre dei pitch per nuovi giochi da sviluppare entro un dato limite di tempo.

In base a quanto riferito da Henderson, le variazioni imposte al team non si sarebbero limitate al cambio di game director, a quanto pare, ma ci sarebbero state circa 50 defezioni , con gli sviluppatori che sarebbero stati spostati dal nuovo Assassin's Creed al gruppo "Interproject" all'interno del publisher.

Riorganizzazioni interne

Non è chiaro perché Ubisoft abbia effettuato questa riorganizzazione interna, ma si tratterebbe di circa 50 sviluppatori in meno per Assassin's Creed Hexe, che forse ha raggiunto uno stato di sviluppo per cui necessita di un organico di minore entità per poter essere completato.

In ogni caso, si tratta comunque di una riduzione importante nella forza lavoro attiva sul progetto e questo potrebbe avere conseguenze sulla tempistica di uscita.

Assassin's Creed Hexe non ha ancora un periodo di uscita ufficiale ma sarebbe comunque previsto per il 2027, solo che questa variazione potrebbe portare a uno slittamento dal periodo di giugno, che era previsto inizialmente come target per il lancio, secondo quanto riferito da Henderson, all'autunno dello stesso anno.

Nel frattempo, abbiamo visto che il nuovo responsabile del progetto avrebbe rimosso gli elementi "magici", portando a una notevole variazione dei contenuti.