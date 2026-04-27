Assassin's Creed 1 Remake sarebbe il prossimo gioco della serie

Pare però che non sarà l'unico remake in arrivo, come indicato da alcuni rumor. Fino a poco fa non era noto quale altro capitolo sarebbe stato ricreato, ma ora un leaker afferma che il gioco scelto dalla compagnia francese è Assassin's Creed 1 .

Dopo anni di rumor e leak, Assassin's Creed Black Flag Resynced , il remake del quarto capitolo numerato della serie di Ubisoft, è stato ufficialmente annunciato e arriverà il 9 luglio.

Cosa sappiamo del nuovo remake di Assassin's Creed

La fonte delle informazioni è @xj0nathan, un leaker francese noto per le informazioni corrette che negli anni ha condiviso su Ubisoft e Assassin's Creed. Il leaker, tramite i social media, ha commentato il report di Tom Henderson di Insider Gaming secondo il quale un nuovo remake è in sviluppo. Henderson non aveva indicato quale fosse il gioco in questione e quindi @xj0nathan ha colmato la lacuna.

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Inoltre, @xj0nathan afferma di aver sentito parlare del remake sin dal 2023, quindi è possibile che un annuncio non sia troppo lontano. Ovviamente, è anche possibile che nel frattempo il gioco abbia avuto dei problemi e Ubisoft abbia deciso di fare il remake di un altro titolo della saga.

Il primo Assassin's Creed è un gioco oramai molto limitato e un remake dovrebbe rielaborare l'intero gameplay, aggiungendo tutte le capacità moderne degli Assassini (ricordiamo che nel primo non si poteva eliminare nemici in salto o da appesi, ad esempio, tutte abilità introdotte nel secondo capitolo) oltre che inserire nuovi contenuti e ampliare le missioni originali. Probabilmente, Ubisoft potrebbe voler dare un tocco più da GDR all'opera, portandola più vicino ai capitoli moderni.

In ogni caso si tratta di rumor per il momento, quindi dovremo attendere nuovi report o, ancora meglio, un annuncio di Ubisoft. Parlando invece di Assassin's Creed: Black Flag Resynced: ecco tutto quello che c'è da sapere.