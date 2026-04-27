Il sito del 25° anniversario di Final Fantasy X svela un nuovo artwork di Nomura

Ora, ci stiamo avvicinando al 25esimo anniversario e Square Enix ha aperto una pagina dedicata con tanto di nuovo artwork realizzato da Tetsuya Nomura.

L'anniversario di Final Fantasy X in Giappone

Il nuovo artwork, visibile qui sotto, mostra Tidus e Yuna - i personaggi principali di Final Fantasy X - con il logo del videogioco in basso. Yuna è mostrata mentre danza nell'acqua, mentre Tidus è teso in avanti, come se stesse per attaccare con l'arma che tiene nella mano destra.

Yuna e Tidus nel nuovo artwork di Final Fantasy X

Il sito è pensato per presentare una serie di prodotti che saranno in vendita dal 19 luglio 2026. Troveremo un artbook chiamato "Eternal Spira", un set di LP in vinile "Eternal Calm", un album chiamato "To Zanarkand", un altro album per il 25esimo anniversario, nuove musiche (House Grooves) e dei peluche dei personaggi principali del videogioco.

In Giappone sarà aperto anche un negozio pop up, ma più dettagli a riguardo arriveranno in seguito. Non è inoltre l'unica attività a tema FF in arrivo, visto che il celebre bar di Tifa di Final Fantasy VII apre i battenti a Tokyo.