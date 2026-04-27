La data di uscita dello Steam Controller è apparsa online tramite una recensione, poi cancellata

Quando sarà disponibile esattamente? Ora, grazie a un errore della testata giapponese 4Gamer , sappiamo qual è la data di uscita .

Valve si sta preparando a distribuire vari nuovi hardware e il primo ad arrivare sarà lo Steam Controller , un nuovo dispositivo di input pensato prima di tutto per i PC e i dispositivi compatibili con Steam.

La data di uscita dello Steam Controller

4Gamer.net, un famoso sito giapponese, ha per errore pubblicato in anticipo una recensione dello Steam Controller di Valve, svelando che la data di uscita è il 4 maggio.

Certo, si tratta della data giapponese, ma supponiamo che non sia troppo diversa da quella del resto del mondo. Ovviamente i link sono stati eliminati, ma sui social media degli screenshot sono circolati immediatamente e l'informazione quindi oramai è di dominio pubblico.

Non possiamo leggere l'intera recensione, ma la traduzione automatica di Google dal giapponese all'inglese segnala tramite la descrizione che lo Steam Controller "è un interessante gamepad che combina semplicità e personalizzazione". Ora non ci resta che attendere che Valve condivida le informazioni in modo ufficiale.

Parlando invece del prezzo del nuovo Steam Controller: costa molto più dei pad di PS5 e Xbox.