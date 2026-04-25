Il prezzo del nuovo Steam Controller trapela in anticipo: costa molto più dei pad di PS5 e Xbox

Nel video, ora cancellato ma ricaricato e riconvidiso sui social, si parla di come il controller avrà un prezzo di 99 dollari . Se rapportato ad altri controller, parliamo di una differenza di circa 25 dollari rispetto al DualSense di PS5 e di ben 35 dollari del classico controller Wireless di Xbox.

Il prezzo del nuovo Steam Controller è trapelato in rete a causa di uno sbadato errore del canale YouTube Techy Talk, che ha pubblicato nelle scorse ore la sua recensione della periferica probabilmente anticipando l'embargo imposto da Valve.

Un prezzo alto, ma ci sono diversi punti di forza

Nella recensione, Techy Talk sottolinea diversi aspetti positivi dello Steam Controller, molti dei quali già anticipati da Valve: i quattro pulsanti posteriori completamente programmabili tramite Steam Input, il doppio touchpad frontale utile per la navigazione e come alternativa alle levette analogiche in determinati giochi, la vibrazione, gli stick magnetici TMR e la doppia funzione del puck, che permette sia la ricarica sia la connessione via USB o Bluetooth.

Il nuovo Steam Controller

Il prezzo viene indicato come l'unica vera discriminante: non è basso, ma d'altro canto la periferica di Valve presenta caratteristiche assenti nei pad standard della concorrenza che potrebbero giustificare i 99 dollari richiesti, ponendolo come una sorta di via di mezzo tra un controller base "economico" e quelli premium ben più costosi.

Non resta che attendere comunicazioni ufficiali da Valve per scoprire tutti i dettagli definitivi, inclusa la data di uscita. L'attesa, però, potrebbe essere breve: Valve ha già caricato in remoto un video unboxing e risulta attiva la pagina ufficiale su Komodo Station.