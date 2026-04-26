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Su Steam sono disponibili i saldi di Electronic Arts: Battlefield 6, Split Fiction ed EA Sports FC 26 in offerta

Electronic Arts lancia nuovi sconti su Steam: tra offerte profonde e prezzi stracciati, da Battlefield 6 a EA Sports FC 26 fino ai classici sotto i 10 euro.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   26/04/2026
Una scena di guerra di Battlefield 6

Electronic Arts ha lanciato nuovi saldi su Steam, un'ottima occasione per recuperare alcuni titoli del suo catalogo a prezzi invitanti, e in certi casi persino stracciati. Ecco una selezione delle offerte più interessanti.

Partiamo da Battlefield 6, in sconto a 41,99 euro con una riduzione del 40% per la versione base. I capitoli precedenti della serie, invece, sono proposti a prezzi bassissimi grazie al 95% di sconto: Battlefield 4 e Battlefield 1 costano 1,99 euro ciascuno, Battlefield 5 è disponibile a 2,49 euro, mentre Battlefield 2042 scende a 2,99 euro.

Altri sconti in evidenza e giochi sotto i 10 euro

Proseguiamo segnalando Split Fiction a 34,99 euro, con un risparmio del 30% rispetto ai 49,99 euro canonici. Grande riduzione di prezzo per EA Sports FC 26, ora disponibile a 20,99 euro con uno sconto del 70%. Dal calcio passiamo alle corse con F1 25, che è sceso a 23,99 euro.

Il prezzo del nuovo Steam Controller trapela in anticipo: costa molto più dei pad di PS5 e Xbox Il prezzo del nuovo Steam Controller trapela in anticipo: costa molto più dei pad di PS5 e Xbox

Tanti anche i giochi sotto i 10 euro, come ad esempio Wild Hearts a 6,99 euro (-60%), Titanfall 2 a 4,99 euro (-85%), A Way Out a 8,99 euro (-70%) e Immortals of Aveum a 5,99 euro (-90%). Trovate la pagina di Steam con tutti i saldi di Electronic Arts a questo indirizzo. Le offerte saranno valide fino al 7 maggio.

#Steam #Sconti
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