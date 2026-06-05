Steam rinnova l'homepage del negozio per migliorare visibilità e navigazione

Il design aggiornato dello store di Steam si pone in linea con gli aggiornamenti progressivi che Valve ha applicato negli ultimi anni alla grafica del sito e del client, verso una maggiore facilità d'uso e leggibilità, anche in linea con un'evoluzione tecnologica generale alla base della piattaforma.

Valve ha annunciato il rinnovamento dell'homepage del negozio Steam , con una rielaborazione grafica generale dell'interfaccia volta a un miglioramento della visibilità e navigazione del sito, sostanzialmente rendendo pubblico e disponibile per tutti l'aggiornamento che era stato distribuito in beta tempo fa.

Tanti strumenti in più per gli utenti

È stata incrementata la risoluzione delle immagini dei giochi visibili nello store, sono state aggiunte e migliorate le informazioni al passaggio del mouse sopra gli elementi sullo schermo ed è stata migliorata la navigazione attraverso i controller, dal punto di vista tecnico.

Un esempio della nuova homepage di Steam

Le maggiori novità si rilevano però sul fronte dell'organizzazione dei contenuti e degli strumenti, aumentando le possibilità di interazione, personalizzazione e gestione delle informazioni su Steam da parte degli utenti.

Gli elementi in evidenza a consigliati hanno ora maggiori informazioni che spiegano più nel dettaglio perché vengono selezionati in base alle abitudini e preferenze dei giocatori e sono state introdotte in maniera permanente le sezioni Lista dei Desideri e DLC.

Particolarmente interessante è inoltre il calendario personalizzato, che consente di vedere velocemente le date di uscita e i periodi previsti di arrivo per giochi e aggiornamenti che possono risultare interessanti in base alle preferenze espresse dagli utenti.

Inoltre è stato aggiornato l'elenco scoperte, ed è possibile continuare a scorrere la pagina più a lungo per ricevere ulteriori consigli dalla piattaforma sui titoli da esplorare, con ulteriori ritocchi applicati all'elenco dei titoli popolari in arrivo.

Nel frattempo, nelle ore scorse abbiamo visto che Steam Machine e Steam Frame hanno un periodo di uscita ufficiale, confermato proprio da Valve attraverso un comunicato.