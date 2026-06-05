Per la prima volta nella storia, i bot hanno superato il numero di esseri umani nel traffico Internet globale

Il traffico internet globale ha raggiunto un nuovo punto di svolta: per la prima volta, le richieste generate da bot hanno superato quelle prodotte dagli utenti umani. A renderlo noto è stato il CEO di Cloudflare, Matthew Prince, che ha collegato questo cambiamento alla rapida diffusione di agenti basati sull'intelligenza artificiale.

Secondo i dati riportati dalla piattaforma Cloudflare Radar, i bot rappresentano oggi circa il 56% del traffico HTTP totale, con picchi recenti che hanno raggiunto anche il 62%.

Prince aveva previsto questo sorpasso, ma pensava che sarebbe avvenuto verso la fine del 2027. In realtà, il cambiamento si sarebbe verificato negli ultimi mesi, accelerato dall'uso crescente di sistemi automatizzati capaci di navigare il web per conto degli utenti.