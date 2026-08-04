Troppo caos nelle chat affollate? WhatsApp rivoluziona i sondaggi e introduce il tag @tutti

#Le chat di gruppo sono una delle aree più utilizzate di WhatsApp, sia per mantenere i contatti con amici e familiari sia per organizzare attività, appuntamenti e comunicazioni di lavoro. Il nuovo aggiornamento di Meta interviene proprio su questi scenari, aggiungendo strumenti pensati per rendere più rapide le decisioni e più semplice la gestione dei messaggi importanti.
Le novità riguardano soprattutto i sondaggi, le notifiche collettive e la possibilità di creare una nuova conversazione partendo da un gruppo già esistente. La distribuzione dell'aggiornamento si aggiunge alle funzioni introdotte nei mesi scorsi, tra cui cronologia dei messaggi, tag dei membri e promemoria per gli eventi.
Le novità per le chat di gruppo
Partiamo dai sondaggi, che ricevono tre modifiche rilevanti. Chi li crea può ora impostare un orario di chiusura, evitando che le votazioni restino aperte più del necessario. È inoltre possibile nascondere i nomi dei partecipanti, soluzione utile quando si vogliono raccogliere preferenze senza associare ogni scelta a una persona specifica.
La domanda del sondaggio può essere modificata entro 15 minuti dalla pubblicazione. La funzione permette di correggere errori di battitura o chiarire una formulazione ambigua senza dover cancellare tutto e ricominciare da capo.
Con la menzione @tutti diventa invece possibile inviare una notifica a ogni partecipante del gruppo con un solo comando. Nei gruppi con più di 32 persone, la funzione è riservata agli amministratori, così da ridurre il rischio di spam indiscriminato. Le notifiche possono arrivare anche nelle chat silenziate, ma ciascun utente può disattivare @tutti dalle impostazioni.
L'aggiornamento introduce anche un modo più rapido per avviare una nuova chat con alcuni membri di un gruppo esistente. Non sarà più necessario selezionare ogni contatto singolarmente: la nuova conversazione potrà essere creata direttamente dalla chat principale, risultando utile per discussioni secondarie, organizzazione di eventi o attività riservate a una parte dei partecipanti.
Le modifiche puntano a ridurre il disordine nelle conversazioni affollate e a rendere più semplice passare da una discussione generale a una decisione concreta. Nel post di annuncio, inoltre, Meta ha anche sottolineato che WhatsApp supera i 3 miliardi di utenti nel mondo e continua a crescere.
Voi, comunque, che ne pensate di queste novità? Le avete già provate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.