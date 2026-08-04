Troppo caos nelle chat affollate? WhatsApp rivoluziona i sondaggi e introduce il tag @tutti

#Le chat di gruppo sono una delle aree più utilizzate di WhatsApp, sia per mantenere i contatti con amici e familiari sia per organizzare attività, appuntamenti e comunicazioni di lavoro. Il nuovo aggiornamento di Meta interviene proprio su questi scenari, aggiungendo strumenti pensati per rendere più rapide le decisioni e più semplice la gestione dei messaggi importanti.

Le novità riguardano soprattutto i sondaggi, le notifiche collettive e la possibilità di creare una nuova conversazione partendo da un gruppo già esistente. La distribuzione dell'aggiornamento si aggiunge alle funzioni introdotte nei mesi scorsi, tra cui cronologia dei messaggi, tag dei membri e promemoria per gli eventi.