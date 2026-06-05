Manca un mese all'uscita: preordina Assassin's Creed Black Flag Resynced per PS5

Assassin's Creed Black Flag Resynced per PS5 è disponibile in preordine su Amazon nella Launch Edition a 64,90 €. Sfortunatamente per ora non è in sconto; se sei interessato ugualmente, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 9 luglio. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un gameplay ancora più immersivo
Questo capitolo riprende le basi di Assassin's Creed IV Black Flag e introduce una serie di novità e miglioramenti volti a rendere l'esperienza di gioco ancora più coinvolgente. Prima di tutto, il gioco è stato ricostruito da zero con una grafica rinnovata. Inoltre, il gameplay si basa anche sul miglioramento della Jackdaw per affrontare al meglio le navi nemiche con nuove modalità di fuoco alternative. Non mancano combattimenti basati sulle parate, l'iconica furtività e un parkour ancora più fluido e godibile.
Trattandosi della Launch Edition, potrai ottenere non solo una copia fisica del gioco, ma anche l'Artbook da 34 pagine e una mappa dettagliata. Inoltre, potrai sfruttare un pacchetto digitale che include costume di Edward, spada e pistola. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere le nostre prime impressioni dopo averlo provato. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
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