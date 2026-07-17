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Le vendite di Assassin's Creed: Black Flag Resynced hanno raggiunto un nuovo traguardo

A quanto pare Assassin's Creed: Black Flag Resynced procede come un treno, e le vendite del gioco hanno già raggiunto un nuovo, importante traguardo.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   17/07/2026
Edward Kenway in Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
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Le vendite di Assassin's Creed: Black Flag Resynced hanno raggiunto quota tre milioni di copie: lo hanno annunciato gli sviluppatori del gioco tramite il profilo ufficiale, ringraziando gli utenti per questo importante risultato.

"Yo-ho-ho! Oltre tre milioni di copie vendute in tutti i mari...", si legge nel post. "Un ringraziamento speciale a tutti voi per aver giocato e condiviso i racconti delle vostre avventure nei Caraibi. A quanto pare dovremo continuare l'avventura con la modalità New Game Plus più avanti, compagni."

Il riferimento è a una delle funzionalità più richieste dai giocatori di Black Flag Resynced, che gli sviluppatori hanno assicurato di voler aggiungere con uno dei prossimi aggiornamenti, pur senza indicare una data precisa.

Assassin's Creed Black Flag Resynced riceverà la modalità New Game Plus con un aggiornamento Assassin's Creed Black Flag Resynced riceverà la modalità New Game Plus con un aggiornamento

Cos'altro vedremo arrivare in futuro? DLC inediti dedicati a Edward Kenway? Una versione per Nintendo Switch 2? A questo punto tutto è possibile.

Un successo già scritto?

Descritto da Digital Foundry come uno dei migliori remake di sempre, Assassin's Creed: Black Flag Resynced è stato accolto fin dall'annuncio con grande entusiasmo, a conferma di quanto l'avventura di Edward Kenway fosse amata dalla community degli appassionati.

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Non sorprende dunque che il rifacimento stia macinando numeri importanti, aprendo le porte a una serie di operazioni simili per gli altri capitoli classici della saga Ubisoft, a cominciare - pare - dall'originale Assassin's Creed.

#Dati di Vendita
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