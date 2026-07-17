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Slay the Spire 2 ha ricevuto il suo più grosso aggiornamento con tante novità

Slay the Spire 2 ha ricevuto una grossa patch che va a migliorare e modificare diversi aspetti del complesso equilibrio del gioco, in attesa di vederne gli effetti a lungo termine.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   17/07/2026
Un personaggio di Slay the Spire 2
Slay the Spire 2
Slay the Spire 2
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Mega Crit ha pubblicato quello che dovrebbe essere il più grosso aggiornamento visto finora per Slay the Spire 2, che introduce numerosi miglioramenti e novità al gioco attraverso una sostanziosa patch che bilancia e modifica vari aspetti.

Si tratta della patch v0.109.0 distribuita in beta attraverso Steam, in attesa di ulteriori informazioni su altre versioni, e si occupa di modificare alcuni aspetti del bilanciamento, aggiustare bug e aggiungere alcuni elementi al seguito del celebre gioco di carte deckbuilder.

Nonostante questo secondo capitolo, come sostengono gli stessi sviluppatori, stia ricevendo la metà degli aggiornamenti perché gli autori lavoravano troppo col primo gioco, sembra che anche sul secondo stiano progredendo in maniera notevole, a questo punto.

Un attento lavoro di bilanciamento

Tra le novità più interessanti troviamo nuove reliquie Neow: la prima è Dowsing Rod, che pone un Dowsing nel mazzo dopo averlo raccolto, mentre la seconda è Sacrifice, che consente di ottenere un Ambergris riponendo un Guilty nel mazzo, con ulteriori effetti per entrambe.

Gran parte dell'update riguarda però un complesso bilanciamento delle carte già presenti nel gioco, operazione che ha richiesto uno studio notevole.

L'Eidolon di Necrobinder è stato rielaborato in modo da giocare ogni carta Eterea presente nella pila di Esaurimento per esempio, mentre il Regent's Pillar of Creation è stato depotenziato e ora conferisce 5(7) di Blocco la prima volta che si crea una carta in ogni turno.

Slay the Spire 2: il re è tornato Slay the Spire 2: il re è tornato

Tra le altre modifiche interessanti, è emerso che "Well-Laid Plans" è ora una carta rara, costa 1(0) e fa sì che non si scarti la mano alla fine del turno.

In modo simile, anche "Dominate" è ora rara, sebbene senza modifiche agli effetti, e quest'ultima modifica pare stia causando alcune discussioni tra i giocatori, perché rappresenterebbe un "enorme nerf" per la carta, sebbene questo sia anche giustificato.

Per il resto, avevamo visto tempo fa che il gioco sta subendo l'ennesimo bombardamento di recensioni negative, per un nome scoperto nei riconoscimenti, ma il suo percorso positivo sembra continuare.

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