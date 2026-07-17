Stage Tour arriva su Nintendo Switch 2: l'erede di Guitar Hero svela parte della tracklist

Stage Tour prosegue il suo percorso ed è stato recentemente confermato anche per Nintendo Switch 2, in attesa di avere un'idea più precisa delle piattaforme su cui verrà lanciato, e ha già pubblicato un parziale catalogo delle canzoni che saranno presenti al suo interno.
Si tratta di un progetto sviluppato da alcuni ex-sviluppatori di Guitar Hero e DJ Hero che si propone proprio l'obiettivo di rilanciare il rhythm game classico con periferiche dedicate, presentandosi dunque come il successore spirituale di quelle serie a cui gli autori hanno lavorato in precedenza e che sono state protagoniste di una vera e propria era videoludica.
In effetti, al di là di Fortnite Festival all'interno del "metaverso" di Epic Games, non sono molti gli esempi di giochi di questo tipo attualmente presenti, almeno sul fronte delle produzioni di calibro più ampio.
La tracklist parziale
Stage Tour è stato annunciato lo scorso febbraio e dovrebbe uscire nel corso del 2026 ma non ha ancora una data di uscita precisa: intanto sappiamo che arriverà anche su Nintendo Switch 2 e sono emersi anche altri dettagli interessanti.
In particolare, gli sviluppatori hanno pubblicato parte del catalogo delle canzoni che saranno presenti come "giocabili" al suo interno.
Vediamo dunque di cosa si tratta:
- "RATATATA" - BABYMETAL & Electric Callboy
- "Get The Funk Out" - Extreme
- "Square Hammer" - Ghost
- "Mimi's Delivery Service" - Good Kid
- "Dani California" - Red Hot Chili Peppers
- "Terminator Oscillator" - Static-X
- "Island In The Sun" - Weezer
- "Bite Me" - Avril Lavigne
- "Airhead" - Honey Revenge
- "For a Pessimist, I'm Pretty Optimistic" - Paramore
- "The Unknowing" - Jfarrari
- "Jane!" - The Long Faces
- "Do Me Like That" - The Paradox
- "Siren" - Castle Rat
- "Broken Dreams Inc." - Rise Against
- "Psychosocial" - Slipknot
Ovviamente si tratta solo di parte della tracklist completa, che verrà svelata solo più avanti.
Nel frattempo, viene confermato che Stage Tour avrà diversi controller costruiti in collaborazione con Kramer, ma sarà probabilmente compatibile con un ampio raggio di periferiche simili già uscite in precedenza.