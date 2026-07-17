Stage Tour arriva su Nintendo Switch 2: l'erede di Guitar Hero svela parte della tracklist

Stage Tour prosegue il suo percorso ed è stato recentemente confermato anche per Nintendo Switch 2, in attesa di avere un'idea più precisa delle piattaforme su cui verrà lanciato, e ha già pubblicato un parziale catalogo delle canzoni che saranno presenti al suo interno.

Si tratta di un progetto sviluppato da alcuni ex-sviluppatori di Guitar Hero e DJ Hero che si propone proprio l'obiettivo di rilanciare il rhythm game classico con periferiche dedicate, presentandosi dunque come il successore spirituale di quelle serie a cui gli autori hanno lavorato in precedenza e che sono state protagoniste di una vera e propria era videoludica.

In effetti, al di là di Fortnite Festival all'interno del "metaverso" di Epic Games, non sono molti gli esempi di giochi di questo tipo attualmente presenti, almeno sul fronte delle produzioni di calibro più ampio.