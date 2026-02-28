0

Annunciato Stage Tour, il nuovo rhythm game dagli autori di Guitar Hero: trailer e periodo di uscita

RedOctane annuncia Stage Tour, nuovo rhythm game erede di Guitar Hero in arrivo in autunno con periferiche dedicate, modalità rinnovate e una forte componente competitiva.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   28/02/2026
Un personaggio di Stage Tour

RedOctane Games, gli autori di Guitar Hero, ha annunciato Stage Tour, il suo nuovo rhythm game e naturale erede spirituale della celebre serie musicale.

Il lancio è previsto su PC e console (ancora da specificare) nel corso del prossimo autunno, con ulteriori informazioni in arrivo nei mesi a venire.

La formula classica di Guitar Hero con nuove idee

Come in Guitar Hero, anche in Stage Tour dovremo esibirci in una selezione di brani seguendo le note a schermo. Sarà possibile interpretare il chitarrista, il bassista, il batterista o il cantante grazie a periferiche dedicate realizzate in collaborazione con Gibson, pensate per risultare immediatamente familiari ai fan dei rhythm game con strumenti di plastica.

Dai primi dettagli offerti dagli sviluppatori, Stage Tour unisce "la formula classica e accessibile del genere" con "nuove e moderne idee". L'obiettivo è quello di "riaccendere la passione per i giochi musicali con strumenti di plastica grazie a numerose modalità, nuove funzionalità, decine di compagni di band e strumenti per definire il tuo stile, una forte componente competitiva e una ricca roadmap di contenuti stagionali ed eventi live".

RedOctane ha aggiunto che svelerà maggiori dettagli nei prossimi mesi, a mano a mano che ci avvicineremo alla data di uscita, come ad esempio le console di riferimento, le canzoni incluse al lancio e altro ancora.

