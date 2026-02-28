0

Carmageddon: Rogue Shift ha ricevuto il primo aggiornamento maggiore, con tante novità

Carmageddon: Rogue Shift è stato aggiornato con tante novità, nate dai feedback della comunità.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   28/02/2026
Un auto di Carmageddon: Rogue Shift
Carmageddon: Rogue Shift
Carmageddon: Rogue Shift
34BigThings, lo studio di sviluppo di Carmageddon: Rogue Shift, ha pubblicato il primo aggiornamento maggiore del gioco, ricco di contenuti e miglioramenti. Il pacchetto è già disponibile su PC, mentre su console arriverà quando le rispettive piattaforme lo approveranno.

La novità principale introdotta è un veicolo gratuito: la Grosso, sbloccata come ricompensa simbolica per aver eliminato 50 milioni di "Wasted". Si tratta di una vettura a trazione integrale che possiede il perk esclusivo Lock Jammer (estende la finestra di immunità al Weapon Lock dopo aver evitato un aggancio tramite Boost o Sidebash). Per ottenerla basta aggiornare il gioco: verrà aggiunta automaticamente al garage.

Le altre novità

Tra le aggiunte spicca anche la Bonnet Cam, una nuova visuale dal cofano che ravvicina l'azione, rendendola più brutale. Si può attivare con il tasto "C" su PC o con la freccia su del d-pad su console.

La Grosso, la nuova auto gratuita
La Grosso, la nuova auto gratuita

Sul fronte tecnico, l'update introduce miglioramenti alla guida basati sui feedback ricevuti durante la beta: il team ha ulteriormente rifinito il sistema di guida. Fate attenzione, perché alcune impostazioni potrebbero essere state modificate dalla patch, quindi è consigliato controllarle se notate delle stranezze.

Non mancano bug corretti e ottimizzazioni. Ad esempio è stato risolto il problema del boss finale che poteva scomparire, quello della minimappa su Steam Deck, quello della deriva del cursore nella mappa della campagna, quello dei tempi di caricamento dei veicoli nel garage e quelli legati a vari effetti sonori.

