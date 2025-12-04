Carmageddon: Rogue Shift è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer esteso con gameplay

Da quanto possiamo vedere, c'è effettivamente una stretta connessione con le radici classiche della serie ma anche una decisa evoluzione, sia tecnologica che strutturale.

In occasione del PG Gaming Show è stato mostrato anche Carmageddon: Rogue Shift , che rappresenta il ritorno del famigerato gioco di corse violento che scosse l'opinione pubblica svariati anni fa, visibile ora con un trailer esteso con tanto di gameplay .

Corse e violenza

Vediamo dunque il trailer pubblicato in occasione del PC Gaming Show, che mostra anche qualche frammento di gioco vero e proprio, da quanto possiamo vedere, oltre a introdurre elementi legati a storia e ambientazione.

"Carmageddon significa esplorare, sperimentare, dipingere le strade di rosso e schiacciare gli avversari. Vogliamo che i nostri giocatori si adattino, si migliorino e scatenino la distruzione sulle orde di zombi con gioia al volante di una macchina assassina", dicono gli sviluppatori.

"Rogue Shift conquisterà sia coloro che ricordano con affetto la leggendaria serie, sia coloro che la scoprono per la prima volta: rinnovata, reinventata e più emozionante che mai".

In effetti, questa commistione tra vecchio e nuovo sembra piuttosto evidente in questo primo trailer, che arriva a breve distanza dal teaser che era stato pubblicato qualche giorno fa e che ancora non mostrava molto.

Carmageddon: Rogue Shift non ha ancora una data di uscita ma verrà lanciato nel 2026 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, oltre che sul servizio GeForce NOW.