Il metroidvania MIO: Memories in Orbit ha una data di uscita, svelata con un nuovo trailer

MIO: Memories in Orbit si è mostrato al PC Gaming Show: Most Wanted 2025 e ha svelato così la data di uscita ufficiale. Vediamo i dettagli sul videogioco metroidvania.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   04/12/2025
Un'ambientazione di MIO: Memories in Orbit

Durante il PC Gaming Show: Most Wanted 2025 abbiamo avuto modo di vedere un nuovo trailer di MIO: Memories in Orbit, un interessante metroidvania che pare un fumetto animato.

Inoltre, il trailer ha svelato la data di uscita: 20 gennaio 2026.

Il trailer di MIO: Memories in Orbit

MIO: Memories in Orbit ci mette nei panni di un robot con grandi abilità di movimento che deve esplorare il Vascello, un'astronave che vaga alla deriva nello spazio.

Questa arca è in rovina però e la vegetazione e i robot impazziti la rendono un luogo pericoloso. Il nostro scopo è addentrarci nelle profondità della nave spaziale e scoprire la verità sul nostro passato.

MIO: Memories in Orbit, abbiamo giocato un metroidvania che pare un fumetto MIO: Memories in Orbit, abbiamo giocato un metroidvania che pare un fumetto

Cosa ne pensate di MIO: Memories in Orbit?

