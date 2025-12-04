Il metroidvania MIO: Memories in Orbit ha una data di uscita, svelata con un nuovo trailer

Durante il PC Gaming Show: Most Wanted 2025 abbiamo avuto modo di vedere un nuovo trailer di MIO: Memories in Orbit , un interessante metroidvania che pare un fumetto animato.

Il trailer di MIO: Memories in Orbit

MIO: Memories in Orbit ci mette nei panni di un robot con grandi abilità di movimento che deve esplorare il Vascello, un'astronave che vaga alla deriva nello spazio.

Questa arca è in rovina però e la vegetazione e i robot impazziti la rendono un luogo pericoloso. Il nostro scopo è addentrarci nelle profondità della nave spaziale e scoprire la verità sul nostro passato.

