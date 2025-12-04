1

L'action SOL Shogunate è stato presentato con un trailer al PC Gaming Show

SOL Shogunate è il gioco che ha aperto il PC Gaming Show di questa sera: si tratta di un action dall'ambientazione orientale.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   04/12/2025
La protagonista di SOL Shogunate

SOL Shogunate è il gioco con cui è stato aperto il PC Gaming Show: Most Wanted. Si tratta di un action in terza persona ambientato in un oriente che mescola diversi elementi. Il trailer mostra alcune sequenze di gameplay e svela alcuni dei temi che saranno affrontati dal gioco, senza però scendere troppo nel dettaglio.

La trama

In SOL Shogunate vestite i panni di Yuzuki, l'erede di un'antica stirpe di samurai un tempo temuta e venerata, ora ridotta in cenere da un clan rivale. Trasformati in ronin fuorilegge, unitevi alla sua sete di vendetta viaggiando nelle città della Luna.

Eppure... sotto ogni città che brilla come una costellazione capovolta, innumerevoli lavoratori vivono e si consumano al servizio dello shogunato, invisibili ingranaggi di un potere che non dorme mai.

Attualmente SOL Shogunate non ha una data d'uscita, ma è stato annunciato per PC e PlayStation 5. Se vi interessa, c'è già una pagina Steam in cui potete aggiungerlo alla vostra Lista dei desideri.

