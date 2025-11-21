Carmageddon: Rogue Shift è il nuovo capitolo della celebre serie di giochi di corse ultraviolenti

Lo studio di sviluppo italiano 34BigThings, cui dobbiamo gli splendidi Redout , i migliori Wipeout degli ultimi anni, ha annunciato Carmageddon: Rogue Shift per PC, il nuovo capitolo della celebre e famigerata serie di giochi di corse ultraviolenti , in cui si passava il tempo a investire pedoni (in alcuni casi trasformati in zombi a causa della censura).

Altri dettagli

Pe adesso del gioco è stato mostrato solo un breve teaser trailer, che non dice molto, se non che il gioco sarà presentato ufficialmente al PC Gaming Show: Most Wanted del 4 Dicembre 2025 e che è stato aperto un sito ufficiale, dall'url decisamente indicativa: driversmustdie.com. Guardiamolo.

Andando sul sito ufficiale, scopriamo una descrizione, in parte censurata, da cui comunque si possono trarre delle informazioni interessanti. Ad esempio si apprende che Carmageddon: Rogue Shift sarà un roguelite post-apocalittico di combattimento tra veicoli e che ci saranno degli zombi.

Leggiamo (dove possibile):

███████████: Rogue Shift █ ██ roguelite post-apocalittico di combattimento tra veicoli, ██████████ ███ ████ ██ ██████ █ ██████ ███ 34BigThings.

██ ███████ la città brucia █ di notte ██ ████ ██ zombi, █ ███████, ████████ le strade. ██ ███ █████ via d'uscita ███████ ███ vincere ██ ███████████: ██ serie ██ letali corse ███████████ ██ ███ ████████ ███████ ██ ███████ ██ ██████████ ████████ ███████████ oltre le montagne.

Per il resto non ci resta che aspettare la presentazione ufficiale, che immaginiamo sarà fatta con un trailer e, magari, del gameplay.

L'ultimo Carmageddon risale al 2015. Si tratta di Carmageddon: Reincarnation, sviluppato da Stainless Games e reso possibile da una campagna Kickstarter. Da allora la serie è passata di mano, finendo nel portfolio di THQ Nordic, che l'ha affidata a 34BigThings.