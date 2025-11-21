0

Gli smartphone realme 14 Pro e Pro+ sono in sconto su Amazon per il Black Friday

Tra le offerte di Amazon troviamo gli smartphone realme 14 Pro e 14 Pro+ in diverse varianti e colorazioni. Vediamo tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   21/11/2025
Realme 14 Pro+

Su Amazon sono disponibili gli smartphone realme 14 Pro e 14 Pro+. Di seguito riepiloghiamo tutti i modelli disponibili, che variano per colorazioni e altre caratteristiche, mentre successivamente ti spieghiamo meglio le loro caratteristiche. Basterà cliccare sui box sottostanti per visualizzare il prodotto e procedere con l'acquisto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Caratteristiche degli smartphone realme 14 Pro e 14 Pro+

Il realme 14 Pro è disponibile nella taglia da 8+256 GB ed è dotato di processore Dimensity 7300 Energy, fotocamera Sony OIS da 50 MP, batteria da 5260 mAh e display curvo da 120 Hz.

Realme 14 Pro
Realme 14 Pro

Il realme 14 Pro + è dotato di fotocamera periscopica Sony IMX882 da 50 MP e fotocamera selfie da 32 MP (rispetto ai 12 MP del modello Pro base). Troviamo inoltre il processore Dimensity 7300 Energy e display curvo da 120 Hz. In questo caso sono disponibili i modelli sia nella colorazione nera che bianca.

