Gli smartphone realme 14 Pro e Pro+ sono in sconto su Amazon per il Black Friday

Su Amazon sono disponibili gli smartphone realme 14 Pro e 14 Pro+. Di seguito riepiloghiamo tutti i modelli disponibili, che variano per colorazioni e altre caratteristiche, mentre successivamente ti spieghiamo meglio le loro caratteristiche. Basterà cliccare sui box sottostanti per visualizzare il prodotto e procedere con l'acquisto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Caratteristiche degli smartphone realme 14 Pro e 14 Pro+
Il realme 14 Pro è disponibile nella taglia da 8+256 GB ed è dotato di processore Dimensity 7300 Energy, fotocamera Sony OIS da 50 MP, batteria da 5260 mAh e display curvo da 120 Hz.
Il realme 14 Pro + è dotato di fotocamera periscopica Sony IMX882 da 50 MP e fotocamera selfie da 32 MP (rispetto ai 12 MP del modello Pro base). Troviamo inoltre il processore Dimensity 7300 Energy e display curvo da 120 Hz. In questo caso sono disponibili i modelli sia nella colorazione nera che bianca.