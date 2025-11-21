Perché siete ancora qui? Guardate che R-Type Delta: HD Boosted è disponibile

R-Type Delta: HD Boosted è finalmente disponibile per PC, Xbox Series X e S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch. Essendo uno degli sparatutto classici più apprezzati di sempre, finora relegato a una singola piattaforma (PlayStation 1) si tratta sicuramente di un'ottima notizia. Della rimasterizzazione si è occupato TAKExOFF, studio che già in passato aveva lavorato su dei titoli classici come i Deathsmiles e gli Akai Katana.

Trailer di lancio e informazioni

Vista l'occasione, non poteva mancare un bel trailer di lancio, che chiarisce sin dai primi secondi a chi è rivolta questa operazione, tra vecchi che dormono e un controller arcade.

Tra le caratteristiche della nuova edizioni, vengono sottolineate la grafica in alta definizione e diversi miglioramenti alla qualità della vita. Per il resto il gioco è quello che era: un capolavoro spietato che vi farà sputare sangue per essere terminato.

È l'anno 2163 e il caccia R9 Arrowhead, gravemente danneggiato, è appena tornato sulla Terra dopo la sua missione per distruggere l'Impero Bydo. Il velivolo viene recuperato dall'incrociatore da battaglia Croque-Monsieur e trasportato a una stazione spaziale orbitale. Un anno dopo, gli astronomi dell'Asia centrale osservano misteriosi oggetti cadere dal cielo e, pochi istanti più tardi, si perde il controllo della piattaforma orbitale di annientamento Moritz-G. Questa macchina ad alta tecnologia, capace di distruggere l'intero pianeta, discende su una città e la rade al suolo. Sebbene le sue armi distruttive planetarie non siano ancora state attivate, i suoi avanzati sistemi di difesa rendono la Moritz-G praticamente inavvicinabile. Viene lanciata un'operazione militare disperata e il prototipo di nave R9aII Delta viene dispiegato per risolvere la situazione. Ha così inizio l'epica battaglia di R-Type Delta!