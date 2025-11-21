1

Outlaws + Handful of Missions: Remaster è disponibile, banditi inclusi

Ritorna uno dei primi sparatutto 3D in una versione completamente rimasterizzata da Nightdive Studios: Outlaws + Handful of Missions: Remaster.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   21/11/2025
Un personaggio di Outlaws + Handful of Missions: Remaster

Outlaws + Handful of Missions: Remaster è finalmente disponibile. Si tratta dell'edizione rimasterizzata, curata dagli specialisti di Nightdive Studios, di uno storico sparatutto in prima persona, uscito negli anni 90, più precisamente nel 1997, a opera di Lucasarts. Non è il maggior successo della società fondata da George Lucas, e ora in mano a Disney, ma ha comunque una sua nicchia di fan, che ne apprezzò il lato narrativo, la cura dello scenario e il modo in cui trasportava un genere, all'epoca ancora acerbo, nel vecchio west.

Le novità della remaster

Le novità introdotte in Outlaws + Handful of Missions sono molteplici: cutscene ad alta risoluzione e non compresse; grafica aggiornata per armi, personaggi e nemici, tutti completamente ricreati da immagini d'archivio e stilizzati per adattarsi al look originale; modalità multigiocatore con Cross Play, per giocare a Deathmatch, Team Play, Capture the Flag e Kill The Fool With The Chicken come ai vecchi tempi.

Abbiamo anche la possibilità di selezionare una risoluzione in 4K, fino a 120fps, 26 obiettivi da sbloccare e il supporto per i moderni controller, essenziale per le versioni console.

Outlaws + Handful of Missions: Remaster modernizza il DOOM del vecchio west Outlaws + Handful of Missions: Remaster modernizza il DOOM del vecchio west

Il gioco racconta la storia dell'ex sceriffo pistolero James Anderson, che deve salvare sua figlia da dei banditi che l'hanno rapita, uccidendo sua moglie.

Per il resto, Outlaws + Handful of Missions: Remaster è disponibile per Xbox One, Xbox Series X e S, PlayStation 4 e 5, Nintendo Switch e PC.

