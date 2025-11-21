Xiaomi TV S Pro Mini LED è in sconto su Amazon per il Black Friday

Su Amazon sono disponibili le Smart TV Xiaomi S Pro a prezzi vantaggiosi. Si tratta di tre modelli specifici, ovvero quelli da 55", 65" e 75". Li riepiloghiamo di seguito per comodità: se sei interessato, basterà cliccare sui box sottostanti per visualizzare il prodotto e procedere con l'acquisto. Ogni prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Caratteristiche dei televisori Xiaomi S Pro
La tecnologia Mini LED è progettata per offrire dettagli straordinari. Lo schermo presenta infatti zone di retroilluminazione indipendenti, assicurando un controllo preciso di luce e ombra. Inoltre, i sensori di luce e di temperatura colore regolano automaticamente la luminosità in base all'ambiente circostante. La luminosità di picco è di 1700 nit, ma troviamo anche contrasti sorprendenti e immagini sempre convincenti in qualsiasi contesto.
Il refresh rate nativo a 144 Hz è in grado di catturare con precisione ogni singolo dettaglio in movimento. Attivando la modalità Game Boost potrai vivere un'esperienza a 288 Hz e usufruire del supporto VRR per giocare in totale fluidità.