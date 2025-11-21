Varsapura è il nuovo gioco di MiHoYo, un particolare open world annunciato con un lungo video gameplay

Si notano alcuni punti di contatto con le altre produzioni di MiHoYo, a partire dalle protagoniste femminili e dalla sua struttura da open world inquadrato in terza persona, ma per il resto si rilevano anche molti elementi piuttosto originali, come ambientazione e atmosfera generale.

HoyoVerse si amplia ancora con questo particolare gioco sviluppato su Unreal Engine 5 e anche in fase di piena lavorazione, senza una data d uscita precisa né le piattaforme previste, e con la produzione in corso ma che sembra già piuttosto strutturato.

MiHoYo ha annunciato Varsapura , il suo nuovo gioco open world che è stato presentato anche con un lungo video gameplay di circa 30 minuti, che consente di dare un'occhiata approfondita alle meccaniche e alle ambientazioni di questo particolare titolo dall'aria fantascientifica.

Il lungo video di gameplay con la demo

Il gameplay sembra essere una sorta di action RPG con combattimenti particolarmente veloci e dinamici, improntato su una progressione costante del personaggio che prende parte a diverse quest all'interno di un mondo che propone diverse dimensioni da esplorare.

A differenza di titoli come Genshin Impact o Zenless Zone Zero, Varsapura sembra avere un tono più oscuro, quasi horror a tratti, e un'impostazione più in stile action con elementi stealth e combattimenti che sfruttano abilità speciali ma anche molti attacchi corpo a corpo.

Anche dal punto di vista estetico possiamo vedere uno stile alquanto diverso, più tendente al realismo con note dark e "strane", per certi versi richiamanti anche i giochi Remedy nei momenti più inquietanti, mentre nelle fasi più solari e all'aperto il tutto assume connotati decisamente più distesi e in linea con i titoli precedenti di HoyoVerse.

MiHoYo ha pubblicato anche un bizzarro comunicato a corredo, che potrebbe svelare qualcosa di Varsapura, visibile qui sotto:

"Direttiva interna 047-EX.

Tutte le riprese sono state effettuate in ambienti operativi reali (nome in codice: RTX4090). Qualora si rilevassero anomalie o interferenze, segnalarle immediatamente tramite canali sicuri.

Una volta entrato a Varsapura, l'aspetto del protagonista cambia per adattarsi alle preferenze di ciascuno spettatore. L'origine di questo effetto parapsicologico rimane sconosciuta.

Mantieni la calma. Evita speculazioni eccessive e mantieni la compostezza per prevenire eventi di disturbo Cognosea. SEAL continuerà il monitoraggio a tutto campo.

SEAL ha autorizzato il rilascio solo della versione con voce fuori campo in inglese in questo momento, per mantenere la continuità operativa mentre tutto il personale disponibile rimane assegnato alle iniziative di ricerca principali. Moduli linguistici aggiuntivi sono in fase di sviluppo e saranno implementati una volta confermata la stabilità del sistema.

Stiamo attualmente reclutando persone con eccezionale acutezza percettiva ed elevata stabilità cognitiva.

Entra a far parte di SEAL. Fai la differenza".

A questo punto attendiamo di scoprire di più su Varsapura, compreso periodo e piattaforme di uscita.