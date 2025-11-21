2

Lenovo Legion Go S è in super sconto su Amazon per il Black Friday

Tra le offerte di Amazon troviamo il Legion Go S al prezzo più basso di sempre, permettendoti di risparmiare fino al 22%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   21/11/2025
Su Amazon è disponibile il Lenovo Legion Go S a 489 € rispetto al prezzo consigliato di 629 €, permettendoti di risparmiare fino al 22%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Caratteristiche del Legion Go S

In questo caso si tratta della versione con AMD Ryzen Z2 Go, RAM da 16 GB e SSD da 512 GB. Il dispositivo ha uno schermo da 8" a 120Hz e vanta immagini fluide, dettagliate e convincenti in qualsiasi contesto. Potrai avere accesso a tutte le librerie digitali, ad esempio Xbox Game Pass, Steam o Epic Games Store. Ciò significa che potrai giocare rapidamente a tutti i tuoi titoli preferiti, senza alcuna limitazione.

Si tratta quindi di un prodotto versatile, che potrai portare ovunque tu voglia, giocando in totale comfort.

